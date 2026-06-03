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Novaka Đokovića dirnuo prizor u Hramu Svetog Save: Ćirilicom napisao ono što je osjetio duboko u sebi

Novaka Đokovića dirnuo prizor u Hramu Svetog Save: Ćirilicom napisao ono što je osjetio duboko u sebi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković podijelio je video-snimak dugačke kolone vjernika Srpske pravoslavne crkve koji su čekali na red u Hramu Svetog Save da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice.

Novak Đoković se oglasio zbog Časnog pojasa Presvete Bogorodice Izvor: AthosGuide/Mount Athos Pilgrimage Center/youtube

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković ostavio je snažnu duhovnu poruku na svom Instagram nalogu: "Presveta Bogorodice, moli se za nas grešnike sada i u času smrti naše. Bog je sa tobom i kada niko nije. Nema veće sile od Božanske."

Novak je ovim riječima dodao i video-snimak Hrama Svetog Save u Beogradu, gdje se prethodnih dana više od pola miliona vjernika Srpske pravoslavne crkve poklonilo velikoj svetinji sa Hilandara, Časnom pojasu Presvete Bogorodice. 

Dok u Beogradu vjernici danima u kolonama dugim stotinama metara čekaju strpljivo svoj red da se poklone pravoslavnoj svetinji, Novak Đoković je mislima uz njih, u hramu i u vjeri koja mu mnogo znači.

Novak se oglasio i 20. maja zbog Časnog pojasa Presvete Bogorodice i takođe ćirilicom napisao poruku: "Bogorodice Devo, raduj se blagodetna Marijo. Pomiluj nas i blagoslovi."

Od tog dana, pa do danas, 2. juna u 20 časova, kroz Hram Svetog Save na Vračaru, poklonivši se Pojasu Presvete Bogorodice, prošlo je čak 576.793 vjernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Pogledajte tu kolonu u kojoj se "čekanje ne mjeri vremenom, već srcem", kako je navedeno i u video-snimku koji je Novak podijelio sa svojim pratiocima: 

Pojas Presvete Bogorodice je jedna od najvećih svetinja pravoslavnog svijeta i stigla je u Srbiju u pratnji visokoprepodobnog igumana manastira Vatoped, arhimandrita Jefrema.

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