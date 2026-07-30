Borac sa ogromnom prednošću u Moldaviji, Velež i Zrinjski dočekuju rivale sa golom zaostatka!

Tri predstavnika BiH danas će nastupiti u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Izvor: MONDO

Klubovi iz BIH nastavljaju svoje evropske kampanje, a u večerašnjim duelima kvalifikacija za Konferencijsku ligu gledaćemo sva tri preostala bh. predstavnika.

Sarajevo je četvrtu godinu zaredom svoj nastup završilo u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali u ovom takmičenju su i dalje Borac, Velež i Zrinjski.

Borac je nakon bolnog poraza (4:0) u Sofiji eliminisan od Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pa se sada bori za ligašku fazu Konferencijske lige, a na tom putu prva prepreka je moldavski Petrokub.

Šampion Moldavije nije se najbolje pokazao u Evropi, pretrpjeli su debakl u Albaniji od Egnatije (6:1), a da to nije slučajnost pokazali su i u prvom meču protiv Borca.

Šampion Borca slavio je sa ubjedljivih 3:0 golovima Damira Hrelje, Luke Juričića i Ante Roguljića pa je u Moldaviju ostišao sa ogromnom prednošću i reklo bi se da bi revanš trebao da bude formalnost za ekipu Vinka Marinovića.

"Idemo tamo da završimo posao. Nadam se da će se protivnik otvoriti i ostaviti nam malo više prostora, ali moramo gledati sebe - da igramo pametno, što prije postignemo taj gol i mirno privedemo utakmicu kraju", rekao je veznjak Borca Sandi Ogrinec pred polazak u Moldaviju.

Ukoliko savlada Petrokub ekipa Borca igraće protiv boljeg iz duela Vitebsk - Sutjeska, a prvi meč završen je pobjedom bjeloruske ekipe 3:0.

Duel Petrokuba i Borca igra se večeras od 19 časova u Kišinjevu.

U isto vrijeme svoj nastup u Evropi imaće Velež. "Rođeni" će imati teži posao od Borca, pošto će morati da nadoknade gol zaostatka protiv Dunajske Strede. U prvom meču u Slovačkoj bilo je 1:0 zahvaljujući pogotku Giorgija Gague sa bijele tačke.

"Slovaci su sigurno kvalitetna ekipa i morat ćemo biti oprezni… Oni su i u slovačkom prvenstvu ekipa za tranziciju. Nama je puno lakše bilo, zato što oni nisu ekipa koja zna dobro igrati kada imaju posjed lopte. Oni će, sigurno, to igrati, ali mi imamo način na koji ćemo pokušati igrati. Ne bih ja, sada, puno o taktici, ali imamo mi modus na koji hoćemo da dođemo do pozitivnog rezultata“, rekao je trener Veleža Ibro Rahimić.

Velež će Dunajsku Stredu dočekati od 19 časova u Zenici na stadionu Bilino polje, pošto njegov stadion u Vrapčićima ne ispunjava evropske standarde. Ukoliko "rođeni" uspiju da eliminišu Slovake u narednom kolu čeka ih poraženi iz duela Tvente - Ferencvaroš.

Evropskog fudbala biće ipak u Mostaru pošto Zrinjski od 20.30 časova dočekuje islandski Valur.

I "plemići" su u istoj situaciji kao njihov gradski rival, pa će ekipa Simona Rožmana morati da nadoknadi gol zaostatka nakon minimalnog poraza 1:0 na Islandu.

"I dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Mislim da je ekipa spremna, tačno znamo na koji način želimo da igramo. Uvjeren sam u momke da su veoma gladni da pokažemo da smo bolja ekipa", poručio je trener Zrinjskog pred revanš sa Valurom.

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