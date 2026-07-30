Sjajni mladi čuvar mreže Srbije Adrijan Rivera Legat jedva je dočekao da obuče najbitniji dres i da pred punom Banjicom skida zicere rivalima.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Srbija je startovala Evropsko prvenstvo u hali "Prof. dr Branislav Pokrajac" na najbolji mogući način pobjedom nad Turskom 34:25 (15:7). Veljko Pavlović, Mihajlo Popović i Filip Blećić su predvodili naš tim napadački, ali su imali sjajna leđa.

Meč je počeo Vanja Radivojević, a onda je na teren ušao Adrijan Rivera Legat. Golmana Dinama iz Pančeva inače od oca Kubanca i majke Srpkinje sjajno se pokazao.

"Prvo da čestitam Turcima, bili su jako dobri i hvala im na dobroj utakmici. Što se tiče uzbuđenja u pravu ste. U autobusu nismo mogli da se smirimo, bili smo jako uzbuđenji. Jedva smo čekali da izađemo na teren pred našim navijačima i pred punom Banjicom. Nadali smo se da će biti puna i hvala Bogu tako je i bio", rekao je Adrijan Rivera Legat.

"Mnogo je težak dres Srbije"

Pogledajte 02:41 Adrijan Rivera Legat Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Osetio je kako je pjevati himnu, nositi dres Srbije i pobijediti. Zbog toga je mladi golman Dinama iz Pančeva zahvalan, a posebno se zahvalio publici što je došla i ispunila halu.

"Srećan sam zbog svega, najdraže mi je što smo prošli tu prvu utakmicu. Prva utakmica je uvijek na svakom takmičenju najteža i mnogo znači jer je mnogo težak dres reprezentacije kada je na ramenima. Ko zna koliko ćemo puta imati priliku da igramo za reprezentaciju na ovako velikom takmičenju, pogotovo kod kuće. Mnogo sam srećan zbog toga i hvala svima što su došli, stvarno svaka čast grmjela je hala", rekao je on.

Vidi opis "Srpski inat i kubanski stav": Adrijan Rivera Legat sačuvao gol Srbije na Evropskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Mladi čuvar mreže je skinuo zicer čim je ušao. Kada je to uspio, sve posle je bilo lakše: "Kamen sa srca mi je pao, bio sam ponosan na sebe, ali nisam htio da stanem."

Morali smo da ga pitamo i šta je to na terenu kod njega srpsko, a šta kubansko: ""Srpsko mislim da je inat, a kubansko? Možda moj stav, ne bih znao da Vam kažem", rekao je uz širok osmijeh.

A sada Nijemci

Srbija je u prvom kolu savladala Tursku, a Njemačka Italiju. Sada nas od 19:30 čeka međusobni duel. Biće teško jer Nijemce još uvijek u ovom uzrastu niko nije pobijedio.

"Za sve postoji prvi put. Kod kuće smo, igramo pred našim navijačima ne sumnajm ni malo u nas. Srećno ekipi sutra", rekao je za kraj Adrijan Rivera Legat.

(MONDO, N.L.)