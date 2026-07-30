Janakopulos razbio kasicu: Doveo igrača koji je prije nekoliko sedmica potpisao za drugi klub

Panatinaikos dovodi Silvana Fransiska. Igrao je reprezentativac Francuske viđen u ASVEL-u naredne sezone, u posljednji čas došlo je do promjene i on će vjerovatno karijeru nastaviti u Atini

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Panatinaikos je pronašao posljednje pojačanje za narednu sezonu, a riječ je o Silvanu Fransisku, koji će nakon odlaska iz ASVEL-a karijeru nastaviti u Atini. Francuski plejmejker bi trebalo da bude jedno od najvećih pojačanja grčkog kluba ovog ljeta.

Pregovori koji traju već duže vremena završeni su dogovorom dvije strane, a klub koji je u vlasništvu Tonija Parkera je na kraju prihvatio obeštećenje od milion evra. Finansijska situacija francuskog kluba dodatno je uticala na odluku da se rastane sa jednim od svojih najboljih igrača.

Fransisko je navodno prihvatio i manju platu kako bi prešao u Panatinaikos i sarađivao sa Željkom Obradovićem. Umjesto ugovora vrijednog do pet miliona evra po sezoni u ASVEL-u, odlučio se za trogodišnji aranžman sa atinskim klubom vrijedan više od 3,5 miliona evra godišnje.

Dolaskom francuskog reprezentativca Panatinaikos je zatvorio konstrukciju tima za novu sezonu i dodatno potvrdio visoke ambicije u Evroligi. Klub je prostor za ovaj transfer napravio i odlascima nekoliko igrača, među kojima je i Džedi Osman.

Doduše, u klub su stigla mnogo zvučnije imena od reprezentativca Turske. Tako su zeleni dres zadužili Mustafa Fol, Branku Badio, Isak Bonga i Geršon Jabusele, koji je minule sezone bio u NBA ligi. Ugovor je produžio i Huančo Ernangomez, pored već standardnih igrača u timu poput Kendrika Nana, Najdžela Hejs-Dejvisa, Džerijana Grenta, Kostasa Slukasa...