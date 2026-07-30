Fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraju protiv Hapoel Berševe i ukoliko pobijede, obezbijediće značajnu sumu novca.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su imali lakši trening u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su savladali Larn iz Sjeverne Irske ukupnim rezultatom 9:0. U narednoj rundi ih čeka Hapoel Berševa koji je eliminisao islandski Vikingur. Izabranici Dejana Stankovića će imati motiv više za plasman u plej-of, pošto je u igri i velika suma novca...

Kada se sve sabere, srpski šampion bi plasmanom u posljednju rundu kvalifikacija mogao da zaradi oko 15 miliona evra, a ukoliko bi stigli do grupne faze, ta cifra bi se duplirala, pošto plasman u elitu vrijedi oko 30 miliona evra.

Osim novca, pobjeda protiv Hapoel Berševe bi garantovala još jednu evropsku jesen na Marakani jer bi u slučaju poraza na posljednjoj prepreci, uslijedila selidba u drugo po jačini evropsko takmičenje.

Šta ako Zvezda ispadne u plej-ofu?

Vidi opis Crvena zvezda u potjeri za ogromnim novcem: Ako pobijede Hapoel ostvaruju dupli dobitak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Postoji razlika da li se do Lige Evrope dolazi kao poraženi u plej-ofu za Ligu šampiona ili kroz kvalifikacije za drugo po jačini UEFA takmičenje.

Poraženi u plej-ofu se automatski seli u Ligu Evrope, što donosi 4,29 miliona evra dodatnog bonusa, uz osnovnih 4,31 milion, što je ukupno 8,6 miliona evra. To nije sve, na to se dodaje oko šest miliona evra kroz raspodjelu novca na osnovu desetogodišnjeg UEFA koeficijenta, pa bi prihod porastao na oko 15 miliona evra i to prije početka grupne faze.

Takav scenario smo gledali prošle sezone, kada je Zvezda igrala Ligu Evrope i za osvojenih 14 bodova i plasman u nokaut fazu zaradila približno 19 miliona evra.

Izvor: MN PRESS

Naravno, cilj ostaje plasman u Ligu šampiona gdje je na talonu mnogo veći novac. Primjera radi, u seozoni 2024/25, srpski tim je zaradio nešto više od 32 miliona evra, a za sam plasman u elitu biće nagrađena sa 30 miliona.