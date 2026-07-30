Sad kad nema Lebrona, Dončić je tata: Luka dovodi Lejkerse u Ljubljanu

Slovenac Luka Dončić želi da ugosti saigrače i čitav tim u svom rodnom gradu.

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Slovenački košarkaš Luka Dončić uzima stvari pod svoje u Lejkersima, nakon odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiju. Možda bi tim iz Los Anđelesa dogurao dalje u plej-ofu da nije bilo povrede Dončića i Ostina Rivsa, ali u novoj sezoni će imati novu šansu.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice je rešio da okupi saigrače i poradi na timskoj hemiji. Kako prenosi ESPN, Dončić je pozvao cijelu ekipu Lejkersa u Ljubljanu, gdje će organizovati četvorodnevni mini-kampu u avgustu.

Njihov raspored će obuhvatati treninge, golf i turističke aktivnosti u Ljubljani, kao i druženje prije početka priprema. Ovaj potez svakako pokazuje liderske sposobnosti Luke Dončića, koji čini sve za dobrobit svog tima nakon odlaska Lebrona Džejmsa.

Slovenac može da bude zadovoljan dosadašnjim pojačanjima i očekuje se da Lejkersi sljedeće sezone naprave iskorak, a biće to još jedna šansa da Luka osvojio MVP priznanje, koje mu godinama izmiče.

Dončić ne igra za Sloveniju

Sjajni bek je odlučio da ovo ljeto provede sa ćerkama za čije starateljstvo mora da se bori pred sudom. Njegova ljubavna priča sa Anom Marijom Goltes je završena, privatni problemi su ga potpuno isrpili, pa je morao da preskoči obaveze u nacionalnom timu. Niko u Sloveniji mu to nije zamjerio, pogotovo poslije iskrenog obraćanja u kojem je poručio da su mu djeca i porodica u ovom momentu prioritet.

"Volim svoje ćerke više od svega i one će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu. Dok sada nastavljam da radim na zajedničkom starateljstvu nad svojim ćerkama, bio sam primoran da donesem tešku odluku između putovanja i igranja za reprezentaciju Slovenije i toga da ovo ljeto provedem sa njima. Nažalost, u proteklih osam mjeseci bilo mi je izuzetno teško da ih viđam", objasnio je Luka Dončić.

Pauzu je iskoristio da skokne do Beograda gdje je promovisao svoj brend. Hiljade dječaka i djevojčica ga je dočekalo na terenima na Malom Kalemegdanu, a Luka je još jednom potvrdio da je istinski posvećen košarci na terenu i van njega.