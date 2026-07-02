Lejkersi dali 261 milion dolara za četiri igrača!

Los Anđeles Lejkersi potpisali su četiri igrača u jednom danu i najavili napad na titulu u NBA ligi, Luka Dončić je dobio pojačanja.

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi prave potpuno novi tim Luki Dončiću. Od kada je Lebron Džejms saopštio da odlazi, uprava kluba je krenula sa potpisima. Odmah su doveli četiri igrača i dali im ugovore od ukupno 261 milion dolara. Naravno, različite vrijednosti i trajanje ugovora.

Prvi je stigao centar Voker Kesler (25) koji je dobio 130 miliona na četiri godine. U pitanju je centar, pozicija koja je deficitarna u klubu. Poznato je da Dončić najviše voli da igra sa dobrim centrima i to je bila prva stvar koju su morali da riješe, stigao je momak koji je u Juti imao prosek od 14,4 poena i 10,8 skokova po meču.

Potpis koji je možda i najviše iznenadio je dolazak Sandra Mamukelašvilija (27). Gruzijski košarkaš koji može da igra na tri pozicije (krilo, krlni centar i centar) je dobio 52 miliona dolara za četiri godine. U Torontu je kod Darka Rajakovića imao prosjek od 11,2 poena i 4,9 skokova po meču. Zanimljivo je da su ga u jednom momentu navijači Crvene zvezde zvali da dođe u Beograd.

Dogovoren je i dolazak Kventina Grajmsa (26), beka koji je prošle godine igrao u Filadelfiji i koji je dobio 60 miliona za četvorogodišnji ugovor. Imao je prosjek od 13,4 poena, 3,6 skokova i 3,6 asistencija po meču.

Kolin Sekston (27) dobio je 19 miliona dolara za dvogodišnji ugovor. Igra na poziciji beka i prošle godine je bio u Čikagu. U dresu Bulsa je imao prosjek od 15,4 poena, 3,3 asistencije i 2,3 skoka po utakmici.

Ovo su četiri pojačanja Lejkersa u istom danu:

Kolin Sekston 19 miliona dolara za dvije godine

Sandro Mamukelašvili 52 miliona dolara za četiri godine

Kventin Grajms 60 miliona dolara za četiri godine

Voker Kesler 130 miliona dolara za četiri godine

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