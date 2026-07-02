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Lejkersi dali 261 milion dolara za četiri igrača!

Lejkersi dali 261 milion dolara za četiri igrača!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Los Anđeles Lejkersi potpisali su četiri igrača u jednom danu i najavili napad na titulu u NBA ligi, Luka Dončić je dobio pojačanja.

Lejkersi doveli četiri pojačanja u jednom danu Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi prave potpuno novi tim Luki Dončiću. Od kada je Lebron Džejms saopštio da odlazi, uprava kluba je krenula sa potpisima. Odmah su doveli četiri igrača i dali im ugovore od ukupno 261 milion dolara. Naravno, različite vrijednosti i trajanje ugovora.

Prvi je stigao centar Voker Kesler (25) koji je dobio 130 miliona na četiri godine. U pitanju je centar, pozicija koja je deficitarna u klubu. Poznato je da Dončić najviše voli da igra sa dobrim centrima i to je bila prva stvar koju su morali da riješe, stigao je momak koji je u Juti imao prosek od 14,4 poena i 10,8 skokova po meču.

Potpis koji je možda i najviše iznenadio je dolazak Sandra Mamukelašvilija (27). Gruzijski košarkaš koji može da igra na tri pozicije (krilo, krlni centar i centar) je dobio 52 miliona dolara za četiri godine. U Torontu je kod Darka Rajakovića imao prosjek od 11,2 poena i 4,9 skokova po meču. Zanimljivo je da su ga u jednom momentu navijači Crvene zvezde zvali da dođe u Beograd.

Dogovoren je i dolazak Kventina Grajmsa (26), beka koji je prošle godine igrao u Filadelfiji i koji je dobio 60 miliona za četvorogodišnji ugovor. Imao je prosjek od 13,4 poena, 3,6 skokova i 3,6 asistencija po meču.

Kolin Sekston (27) dobio je 19 miliona dolara za dvogodišnji ugovor. Igra na poziciji beka i prošle godine je bio u Čikagu. U dresu Bulsa je imao prosjek od 15,4 poena, 3,3 asistencije i 2,3 skoka po utakmici.

Ovo su četiri pojačanja Lejkersa u istom danu:

  • Kolin Sekston 19 miliona dolara za dvije godine
  • Sandro Mamukelašvili 52 miliona dolara za četiri godine
  • Kventin Grajms 60 miliona dolara za četiri godine
  • Voker Kesler 130 miliona dolara za četiri godine

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Tagovi

LA Lejkers košarka NBA liga Luka Dončić

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