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Luka Dončić dobio pojačanje od 130 miliona dolara: Lejkersi prave novi tim za napad na titulu

Luka Dončić dobio pojačanje od 130 miliona dolara: Lejkersi prave novi tim za napad na titulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Voker Kesler potpisao je za Lejkerse i biće veliko pojačanje za Luku Dončića i ekipu poslije odlaska Lebrona Džejmsa

Voker Kesler potpisao za LA Lejkerse Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Luka Dončić dobio je veliko pojačanje. Voker Kesler (25) potpisao je ugovor sa Lejkersima i to za ogromnu svotu novca - četvorogodišnji ugovor vrijedan 130 miliona dolara. Stigao je centar kog je Los Anđeles dugo čekao.

"Lejkersi su doveli Keslera iz jute za nezaštićenog pika prve runde 2031. i 2033. godine i razmjenu pikova za 2028. i 2030. godinu. Kesler jer potpisao četvorogodišnji ugovor sa igračkom opcijom za posljednju sezonu", naveo je Šams Čaranija.

Lebron Džejms je otišao iz redova "jezeraša" i traži novi klub. Za to vrijeme uprava kluba je odlučila da napravi tim oko Dončića i prvi zadatak bio je da nađu centra koji će na najbolji način da upotpuni igru sa Lukom. Našli su ga u Kesleru (218cm, 111kg) koji je prošle sezone imao prosjek od 14,4 poena, 10,8 skokova i tri asistencije po meču.

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Tagovi

LA Lejkers NBA liga Voker Kesler

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