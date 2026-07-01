Luka Dončić dobio pojačanje od 130 miliona dolara: Lejkersi prave novi tim za napad na titulu

Voker Kesler potpisao je za Lejkerse i biće veliko pojačanje za Luku Dončića i ekipu poslije odlaska Lebrona Džejmsa
Luka Dončić dobio je veliko pojačanje. Voker Kesler (25) potpisao je ugovor sa Lejkersima i to za ogromnu svotu novca - četvorogodišnji ugovor vrijedan 130 miliona dolara. Stigao je centar kog je Los Anđeles dugo čekao.
"Lejkersi su doveli Keslera iz jute za nezaštićenog pika prve runde 2031. i 2033. godine i razmjenu pikova za 2028. i 2030. godinu. Kesler jer potpisao četvorogodišnji ugovor sa igračkom opcijom za posljednju sezonu", naveo je Šams Čaranija.
Lebron Džejms je otišao iz redova "jezeraša" i traži novi klub. Za to vrijeme uprava kluba je odlučila da napravi tim oko Dončića i prvi zadatak bio je da nađu centra koji će na najbolji način da upotpuni igru sa Lukom. Našli su ga u Kesleru (218cm, 111kg) koji je prošle sezone imao prosjek od 14,4 poena, 10,8 skokova i tri asistencije po meču.
Kessler's $130M deal includes a player option in the fourth season, plus a full trade kicker, sources tell ESPN. The Lakers land their signature center for star guards Luka Doncic and Austin Reaves by moving two firsts and two swaps to the Jazz.https://t.co/7kd6UhvHK9— Shams Charania (@ShamsCharania)July 1, 2026