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Lejkersi doveli "Koledž Jokića" Lebronu i Dončiću: Na draftu ga niko nije htio, a ima šansu karijere

Lejkersi doveli "Koledž Jokića" Lebronu i Dončiću: Na draftu ga niko nije htio, a ima šansu karijere

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Talentovani Robi Avila godinama nosi nadimak "Koledž Jokić" zbog svog stila igre, a sada ima priliku da se nametne Lejkersima u kojima su Luka Dončić i Lebron Džejms.

Robi Avila u LA Lejkersima Izvor: Ishika Samant / Getty images / Profimedia

Svojevremeno je Nikola Jokić bio najveći "promašaj" NBA drafta, jer niko nije primijetio njegov talenat pa je izabran tek sa 46. ozicije. Sada bi nešto slično, ali u još drastičnijem obliku, moglo da se desi talentovanom Robiju Avili koji već nekoliko sezona nosi nadimak "Koledž Jokić" zbog stila igre koji podsjeća na zvijezdu Denver Nagetsa.

Avila nije izabran na NBA draftu koji je nedavno održan, ali će imati priliku da se izbori za ugovor. Kako prenose američki novinari, Robi je dobio desetodnevni ugovor od Los Anđeles Lejkersa, koji će taj period iskoristiti da vide da li je momak o kojem se godinama priča spreman za igranje u najjačoj ligi na svijetu.

Ujedno, ovo se poklapa sa planom Lejkersa da popune pozicije u reketu. Zna se da Lejkersi nisu imali prava rješenja na mjestu centra u posljednje vrijeme, a Luka Dončić bi volio da ima kvalitetnog saigrača na toj poziciji. Mnogo je onih koji smatraju da je Lejkersima samo kvalitetan centar potreban da postanu konkurenti za titulu. Da li je to Avila, ostaje da se vidi.

Najbolji potezi košarkaša Robija Avile, kojeg porede sa Nikolom Jokićem.
Izvor: Youtube/Hoop Film

Robi Avila je tokom prethodnih godina igrao na koledžu - prvo za Indijana Stejt, a zatim za Sent Luis. Tamo je privukao ogromnu pažnju, a zbog neobičnog stila igre dobio je nadimak "Koledž Jokić". Stručnjaci koji su detaljno pratili njegovu karijeru ističu da je sličnost sa srpskim košarkašem očigledna, ali ima i onih koji su kombinovali imena NBA legendi i nazive namirnica kako bi kreativnim nadimcima istakli njegov višak kilograma.

Tokom četiri godine koje je odradio na dva koledža, Robi Avila je odigrao 137 mečeva, uz prosjek od 14,5 poena, 5,5 skokova i 3,5 asistencije. Na NBA draftu 2026. godine nije izabran, ali će imati šansu da se nametne - i to ni manje ni više nego u Lejkersima, jednoj od najčuvenijih franšiza.

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Tagovi

LA Lejkers Robi Avila NBA liga

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