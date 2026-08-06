Kako se Žozeu Murinju sada smije brk: Real Madrid je upravo prevario cijelu planetu

Žoze Murinjo preuzeo Real Madrid u turbulentnom trenutku, ali klub je uspio da zadrži svoje zvijezde i dovede nova pojačanja.

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Žoze Murinjo stigao je ovog ljeta u Real Madrid da "ugasi požar", makar se tako činilo po natpisima u Španiji. Situacija u klubu bila je daleko od idilične poslije neuspješne sezone, navodno je vladala anarhija u svlačionici, igrači su bili podijeljeni u klanove i samim tim pričalo se da će najveće zvijezde otići ovog ljeta.

To se naročito činilo kada je Real počeo ozbiljno da kupuje na pijaci - doveo je petoricu pojačanja i sve to "začinio" najskupljim u istoriji Janom Dijomandeom od oko 140 miliona evra - ali trik je u tome što niko od nosilaca ne odlazi.

Priče oko nezadovoljstva Vinisijusa Žuniora utihnule su onog trenutka kada je stigao Diomande iz Lajpciga, za koga se činilo da će biti njegova direktna zamjena, međutim Real Madrid planira njih dvojicu da upari - i da još u špicu koristi Kilijana Mbapea. Svi pregovori sa Arsenalom bili su samo "dimna bomba" koju su Brazilac i Real Madrid bacili u lice svojim protivnicima, pošto su na pragu dogovora oko novog ugovora.

Prema informacijama "Atletika", došlo je do pomaka u pregovorima nakon 18 mjeseci tavorenja i gotovo izvjesno je da će Vinisijus Žunior do kraja sedmice potpisati novi šestogodišnji ugovor sa "kraljevskim klubom".

Ono što je zanimljivo je da je Vinisijus Žunior stigao u Real Madrid još kao tinejdžer iz Flamenga, kupljen je za 46 miliona evra i prije punoljestva, a od tada je postao jedan od najvažnijih igrača "kraljevskog kluba". Odigrao je 376 utakmica do sada i postigao je 128 golova.

Ko je još došao u Real Madrid?

Uspio je Real Madrid ovog ljeta da dovede Ibrahimu Konatea (Liverpul) i Bernarda Silvu (Mančester siti) bez obeštećenja pošto su im istekli ugovori, dok je prije Jana Diomandea najskuplje pojačanje bio Mark Kukurelja iz Čelsija (oko 50 miliona evra). Stigao je i Denzel Dumfriz iz Intera za oko 20 miliona evra, dok je došao i mladi Karlos Espi iz Levantea (15 miliona).

Što se tiče odlazaka, Real Madrid se pozdravio sa Danijem Sebaljosom, Davidom Alabom i Danijem Karvahalom, a prodaje je i Frana Garsiju (Betis) i Gonzala Garsiju (Fulam).

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Pogledajte 01:13 Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)