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Luka Jović je u strašnoj formi: Kad god zaškripi, Marko Nikolić se oslanja na njega

Luka Jović je u strašnoj formi: Kad god zaškripi, Marko Nikolić se oslanja na njega

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Luka Jović nastavlja da briljira u AEK-u, postigao je dva gola protiv Volosa i potvrdio svoju formu pred okupljanje reprezentacije Srbije.

Luka Jović dao dva gola Izvor: Kyriaki Tsimitaki / Alamy / Profimedia

Srpski reprezentativac Luka Jović stigao je prošlog ljeta u Grčku, izabrao je AEK poslije Real Madrida i Milana, mnogi su se pitali zašto je to uradio - ali sa svakim danom sve je jasnije da je napravio fantastičan potez. Jović je prošle sezone osvojio titulu u Grčkoj, uveo je AEK u Ligu šampiona, a njegova forma potvrđuje da bi sve to mogao makar da ponovi.

Jović je danas postigao dva nova gola za AEK u pobjedi protiv Volosa (2:1), tako da je uspio da spase ekipu Marka Nikolića i sačuvao je sva tri boda.

Prvo je Jović pogodio u 61. minutu iz penala koji je sam izborio, potom je Jorgos Karalaboglu u 85. izjednačio, a taman kada se činilo da će Volos izboriti bod - Jović je u svom stilu glavom pogodio na asistenciju Žoaa Marija u 88. minutu. Tako je AEK došao do nove pobjede, treće u pet kola grčkog prvenstva.

Inače, Jović je postigao četiri gola u domaćem šampionatu, a ukupno ima šest u svim takmičenjima (i jednu asistenciju) za AEK u kome je bio najbolji igrač prošle sezone.

Luka Jović će se u ponedjeljak pojaviti na okupljanju fudbalske reprezentacije Srbije u Staroj Pazovi, gdje bi trebalo da bude jedan od najvećih aduta selektora Veljka Paunovića, bar uzimajući formu u kojoj se nalazi.

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Tagovi

Luka Jović AEK

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