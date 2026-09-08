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AEK pobjedom startao u Ligi šampiona, Luki Joviću poništen gol!

AEK pobjedom startao u Ligi šampiona, Luki Joviću poništen gol!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Šampion Grčke upisao trijumf na startu ligaškog dijela najjjačeg klupskog takmičenja.

AEK pobijedio Lask u Ligi šampiona Izvor: Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri AEK-a iz Atine otvorili su novu sezonu Lige šampiona duelom protiv LASK-a i odmah upisali trijumf.

Ekipa Marka Nikolića slavila je sa minimalnih 1:0 u Atini, iako je moglo biti dalkeo ubjedljivije da su fudbaleri grčkog tima iskoristili svoje prilike.

Pobjedonosni pogodak postigao je Razvan Marin fantastičnim pogotkom iz slobodnog udarca.

režu je u drugom poluvremenu zatresao Luka Jović, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda u kojem se našao Majer.

Grčki tim propustio je veliki broj šansi da uveća vođstvo i tako riješi meč, a onda se u finišu meča našao u nezgodnoj situaciji kada je LASK krenuo “na sve ili ništa” u pokušaju da stigne bar do boda.

Veliku šansu imao je Saša Kalajdžić nakon greške golmana Brinjolija kod udarca iz ugla, ali je to otišlo preko gola i propala je velika šansa za LASK.

U narednom kolu Lige šampiona AEK će gostovati na Stamford Bridžu kod Šahtjora, a LASK će dočekati Liverpul.

U drugom meču odigranom u isto vrijeme Aston Vila je kao gost savladala briž rezultatom 3:2.

Tagovi

AEK Luka Jović

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