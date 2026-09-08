AEK pobjedom startao u Ligi šampiona, Luki Joviću poništen gol!

Šampion Grčke upisao trijumf na startu ligaškog dijela najjjačeg klupskog takmičenja.

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Fudbaleri AEK-a iz Atine otvorili su novu sezonu Lige šampiona duelom protiv LASK-a i odmah upisali trijumf.

Ekipa Marka Nikolića slavila je sa minimalnih 1:0 u Atini, iako je moglo biti dalkeo ubjedljivije da su fudbaleri grčkog tima iskoristili svoje prilike.

Pobjedonosni pogodak postigao je Razvan Marin fantastičnim pogotkom iz slobodnog udarca.

MARIN FREE-KICK STUNNER



Răzvan Marin scores an incredible free kick for AEK against LASK pic.twitter.com/AooGXoLNYI — Football on Predict (@FConPredict)September 8, 2026

režu je u drugom poluvremenu zatresao Luka Jović, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda u kojem se našao Majer.

Grčki tim propustio je veliki broj šansi da uveća vođstvo i tako riješi meč, a onda se u finišu meča našao u nezgodnoj situaciji kada je LASK krenuo “na sve ili ništa” u pokušaju da stigne bar do boda.

Veliku šansu imao je Saša Kalajdžić nakon greške golmana Brinjolija kod udarca iz ugla, ali je to otišlo preko gola i propala je velika šansa za LASK.

U narednom kolu Lige šampiona AEK će gostovati na Stamford Bridžu kod Šahtjora, a LASK će dočekati Liverpul.

U drugom meču odigranom u isto vrijeme Aston Vila je kao gost savladala briž rezultatom 3:2.