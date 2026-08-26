logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Jović uvodi AEK u Ligu šampiona: Atina eksplodirala zbog njegovog gola

Luka Jović uvodi AEK u Ligu šampiona: Atina eksplodirala zbog njegovog gola

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Luka Jović postigao važan gol za AEK protiv Levskog u plej-ofu i najavio plasman u Ligu šampiona.

Luka Jović dao gol za AEK protiv Levskog Izvor: TV Arena sport

Srpski napadač Luka Jović dao je izuzetno važan gol za AEK protiv Levskog, u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona. Pri rezultatu 0:0 u dvomeču, golgeter ekipe Marka Nikolića pogodio je glavom na stadionu u Atini u 7. minutu i tako najavio povratak AEK-a u Ligu šampiona poslije sedam godina.

Stadion je eksplodirao kada je Jović poslao u mrežu loptu na centaršut Lazarosa Rote. Pogledajte taj hitac:

Luka Jović gol na AEK Levski
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Podsjetimo, prošlog vikenda Jović je bio raspucan i protiv Iraklisa, jer je bio dvostruki strijelac u pobjedi 4:0 ekipe Marka Nikolića. Na taj način je sjajno počeo sezonu u grčkom prvenstvu, u kojem je prošle sezone dao 16 od svog 21 gola za AEK. U istom ritmu je zaigrao i ovog ljeta, jer je bio strijelac i u meču Superkupa Grčke protiv OFI-a sa Krita.

Tim Marka Nikolića priključio se kvalifikacijama za Ligu šampiona od plej-ofa i ušao je u dvomeč protiv Levskog apsolutno spreman da uđe u elitu. Nikolić je u najjačem takmičenju vodio Lokomotivu iz Moskve u sezoni 2020/21 i po svemu sudeći, ovog ljeta vratiće se u to takmičenje poslije šest godina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Jović AEK fudbal Levski Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC