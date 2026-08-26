Luka Jović uvodi AEK u Ligu šampiona: Atina eksplodirala zbog njegovog gola

Luka Jović postigao važan gol za AEK protiv Levskog u plej-ofu i najavio plasman u Ligu šampiona.

Izvor: TV Arena sport

Srpski napadač Luka Jović dao je izuzetno važan gol za AEK protiv Levskog, u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona. Pri rezultatu 0:0 u dvomeču, golgeter ekipe Marka Nikolića pogodio je glavom na stadionu u Atini u 7. minutu i tako najavio povratak AEK-a u Ligu šampiona poslije sedam godina.

Stadion je eksplodirao kada je Jović poslao u mrežu loptu na centaršut Lazarosa Rote. Pogledajte taj hitac:

Luka Jović gol na AEK Levski Izvor: YouTube/TV Arena sport

Podsjetimo, prošlog vikenda Jović je bio raspucan i protiv Iraklisa, jer je bio dvostruki strijelac u pobjedi 4:0 ekipe Marka Nikolića. Na taj način je sjajno počeo sezonu u grčkom prvenstvu, u kojem je prošle sezone dao 16 od svog 21 gola za AEK. U istom ritmu je zaigrao i ovog ljeta, jer je bio strijelac i u meču Superkupa Grčke protiv OFI-a sa Krita.

Tim Marka Nikolića priključio se kvalifikacijama za Ligu šampiona od plej-ofa i ušao je u dvomeč protiv Levskog apsolutno spreman da uđe u elitu. Nikolić je u najjačem takmičenju vodio Lokomotivu iz Moskve u sezoni 2020/21 i po svemu sudeći, ovog ljeta vratiće se u to takmičenje poslije šest godina.

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