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Ruski velikan krenuo po Luku Jovića: Ne štedi milione samo da "ukrade" zvijezdu AEK-a

Ruski velikan krenuo po Luku Jovića: Ne štedi milione samo da "ukrade" zvijezdu AEK-a

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski reprezentativac Luka Jović je poslije sjajne sezone izazvao interesovanje mnogih klubova, a navodno u trci vodi ruski Zenit

Zenit hoće Luku Jovića Izvor: ERDEM SAHIN/EPA

Reprezentativac Srbije Luka Jović odigrao je sjajnu sezonu u Grčkoj i zbog toga je postao želja Zenita iz Sankt Peterburga. Ruski velikan nije jedini koji želi Srbina, čak nije ni jedini klub iz svoje zemlje koji bi volio da vidi Luku Jovića u timu. Ipak, velika odluka je i na AEK-u, a šanse da grčki tim pusti najboljeg golgetera da napusti Grčku veoma su male.

Luka Jović je na 43 utakmice postigao 21 gol, uz tri asistencije. Bio je jedan od najboljih igrača u timu Marka Nikolića, a to mu je popločalo put ka mnogim klubovima koji su sada zainteresovani za Srbina. Ruski mediji izvještavaju da je Zenit "zagrizao" za bivšeg igrača Real Madrida, ali nije jedini. Za Jovića, koji je u AEK stigao u avgustu prošle godine, zainteresovani su još neki ruski klubovi, ali se navodi i da ga u svojim redovima želi holandski PSV, prenosi "Euro Football".

Jović sa grčkim klubom ima važeći ugovor do juna 2027. godine, iako je bilo nagovještaja da bi saradnju, poslije sjajne sezone, mogao da produži čak do 2029. Trenutno Luka Jović na tržištu vrijedi devet miliona evra, a ruski klubovi su među rijetkima koji mogu da izdvoje ovu cifru. S obzirom na to da je pod komandom Marka Nikolića u AEK-u uspio da se vrati u formu po kojoj je bio poznat, očekuje se da će interesovanje za Jovića rasti i u narednom periodu.

Očekivalo se da će Luka Jović produžiti saradnju sa AEK-om, a vjerovalo se i da će postati najplaćeniji fudbaler u Grčkoj. Navodno su dvije strane postigle dogovor o ugovoru do ljeta 2029. godine, ali i dalje nema zvanične potvrde da je do saradnje došlo. Prema ranijim informacijama, Jović je trebalo da dobije povišicu od najmanje 20 odsto, pa je njegova nova plata procijenjena na oko tri miliona evra po sezoni.

Naravno, Luka Jović ne bi bio prvi fudbaler iz Srbije koji bi zadužio dres Zenita. Ispred svih je u tom timu bio Branislav Ivanović, a posljednji Srbin koji je odradio mandat tamo su Ognjen Mimović i Saša Zdjelar, a obojica su u ovom timu podigla formu za dalje klubove.

Jović je u Atinu stigao iz Milana. Malo je reći da forma srpskog napadača tada nije bila na zavidnom nivou, ali je brzo postalo jasno da će se situacija promijeniti. Postao je jedan od najpouzdanijih igrača u timu Marka Nikolića, a rezultati su bili u skladu sa atmosferom u ekipi - sjajni. 

Luka Jović je karijeru započeo u Crvenoj zvezdi, a potom je nastupao za Benfiku, Ajntraht, Real Madrid, Fiorentinu, Milan i AEK. Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, a danas je standardni član seniorskog nacionalnog tima.

Tagovi

Zenit Luka Jović

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