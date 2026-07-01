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Luka Jović postaje najplaćeniji fudbaler u Grčkoj

Luka Jović postaje najplaćeniji fudbaler u Grčkoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski napadač Luka Jović produžava saradnju sa AEK-om uz rekordni ugovor, čime postaje najbolje plaćeni igrač u Grčkoj.

luka jovic dobija bogatstvo u aek Izvor: Yannis Halas/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač Luka Jović pogodio je prošlog ljeta kada je odlučio da iz Milana ode u AEK kako bi povratio samopouzdanje i formu po kojoj smo ga pamtili, a tada je potpisao samo kratkoročni ugovor na godinu dana. Znao je da ako se pokaže, da će ga sačekati daleko bolja ponuda - i opet je bio u pravu.

Kako pišu grčki mediji, Jovića sada čeka "faraonski ugovor" u Atini, najveći u istoriji AEK-a pošto je dao signal da je spreman da produži saradnju sa šampionom Grčke.

AEK je probio sve svoje limite i ponudio je Luki Joviću ugovor od nešto više od tri miliona evra po sezoni, što niti jedan fudbaler u Grčkoj trenutno nema. Preciznije, Luka Jović će za tri godine u AEK-u dobili deset miliona evra, što će ga staviti po zaradi i ispred svih fudbalera Olimpijakosa i Panatinaikosa.

U pitanju je povećanje od 20 odsto kojim gazda kluba Marijos Ilijopulos, koji je ljetos kupio klub, želi da pokaže da je zahvalan srpskom napadaču za sve što je učinio prošle sezone.

Šta čeka srpski AEK?

U klubu će takođe ostati i Mijat Gaćinović, dok nijednog trenutka nije postojala ni mogućnost da Marko Nikolić napusti Atinu i takođe dobija novi ugovor. Uspio je u svojoj prvoj sezoni u Grčkoj da vrati titulu na stadion AEK-a, a upravo je Jović bio jedan od najzaslužnijih za to.

Postigao je 21 gol i imao još tri asistencije na 43 nastupa u svim takmičenjima, a predvodiće napad ovog kluba i u kvalifikacijama za Ligu šampiona gdje može i na Crvenu zvezdu.

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00:24
Luka Jović gol za AEK
Izvor: Arena sport 7
Izvor: Arena sport 7

(MONDO)

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Luka Jović AEK

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