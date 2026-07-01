Srpski napadač Luka Jović produžava saradnju sa AEK-om uz rekordni ugovor, čime postaje najbolje plaćeni igrač u Grčkoj.

Izvor: Yannis Halas/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač Luka Jović pogodio je prošlog ljeta kada je odlučio da iz Milana ode u AEK kako bi povratio samopouzdanje i formu po kojoj smo ga pamtili, a tada je potpisao samo kratkoročni ugovor na godinu dana. Znao je da ako se pokaže, da će ga sačekati daleko bolja ponuda - i opet je bio u pravu.

Kako pišu grčki mediji, Jovića sada čeka "faraonski ugovor" u Atini, najveći u istoriji AEK-a pošto je dao signal da je spreman da produži saradnju sa šampionom Grčke.

Vidi opis Luka Jović postaje najplaćeniji fudbaler u Grčkoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Yannis Halas/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lisa Guglielmi/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

AEK je probio sve svoje limite i ponudio je Luki Joviću ugovor od nešto više od tri miliona evra po sezoni, što niti jedan fudbaler u Grčkoj trenutno nema. Preciznije, Luka Jović će za tri godine u AEK-u dobili deset miliona evra, što će ga staviti po zaradi i ispred svih fudbalera Olimpijakosa i Panatinaikosa.

U pitanju je povećanje od 20 odsto kojim gazda kluba Marijos Ilijopulos, koji je ljetos kupio klub, želi da pokaže da je zahvalan srpskom napadaču za sve što je učinio prošle sezone.

Šta čeka srpski AEK?

Vidi opis Luka Jović postaje najplaćeniji fudbaler u Grčkoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 10 / 10

U klubu će takođe ostati i Mijat Gaćinović, dok nijednog trenutka nije postojala ni mogućnost da Marko Nikolić napusti Atinu i takođe dobija novi ugovor. Uspio je u svojoj prvoj sezoni u Grčkoj da vrati titulu na stadion AEK-a, a upravo je Jović bio jedan od najzaslužnijih za to.

Postigao je 21 gol i imao još tri asistencije na 43 nastupa u svim takmičenjima, a predvodiće napad ovog kluba i u kvalifikacijama za Ligu šampiona gdje može i na Crvenu zvezdu.

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Pogledajte 00:24 Luka Jović gol za AEK Izvor: Arena sport 7 Izvor: Arena sport 7

(MONDO)