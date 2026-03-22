Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Drama u Atini, Luka Jović se srušio poslije sudara sa protivnikom

Goran Arbutina
Srpski centarfor doživio žestok udarac na utakmici AEK - Kifisija i igra je morala da bude prekinuta na nekoliko minuta. Sofija Milošević iz lože pratila kako joj je suprug.

Luka Jović doživio žestok udarac na utakmici AEK - Kifisija Izvor: TV Arena sport/screenshot

Napadač AEK-a Luka Jović (28) pao je na teren u završnici prvog poluvremena utakmice protiv Kifisije, poslije žestokog duela sa jednim protivničkim igračem. Pretrpeo je srpski centarfor tako snažan udarac glavom u glavu da su obojica bili krvavi i bilo je neophodno da im odmah bude pružena pomoć. 

Jovićeva porodica, supruga Sofija Milošević i njihovi sinovi bili su na tribinama i reditelj prenosa ih je odmah stavio u prvi plan. Vidno zabrinuta, Sofija je posmatrala šta se događa sa Lukom, a srećom - prošao je bez težih posljedica.

Prije ovog pretrpljenog udarca, Luka Jović dao je gol za AEK i u uvodnim minutima utakmice uveo ekipu u odličan ritam. Njegov tim je pod vođstvom srpskog trenera Marka Nikolića imao prednost 3:0 i gazio je ka još jednoj pobjedi u sklopu borbe za titulu.   

Jović je i na ovoj utakmici u Atini pokazao da pod Nikolićem igra jednu od najboljih sezona u karijeri jer sa njim kao najisturenijim napadačem AEK učestvuje u trci za naslov prvaka, a učestvuje i u četvrtfinalu Konferencijske lige, u kojem će igrati protiv Rajo Valjekana.

Povrh toga, Luka Jović se bori i za naslov najboljeg strijelca prvenstva Grčke. Očigledno je koliko i njemu i njegovoj porodici prija život u Atini.

