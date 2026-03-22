Luka Jović opet probušio mrežu: Marko Nikolić sa klupe gledao kako ga vodi ka tituli

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Luka Jović je novim golom u grčkom prvenstvu pogurao AEK jedan korak bliže tituli prvaka Grčke.

Luka Jović dao novi gol za AEK

Ne staje Luka Jović! Otkako je stigao kod Marka Nikolića iz nedjelje u nedjelju postiže golove, a sada je dao pogodak sa bijele tačke. U petom minutu meča AEK-a sa Kifisijom u Atini pretvorio je jedanaesterac u gol za 1:0.

Nije dugo prošlo kada je u 17. minutu Koita pogodio za 2:0 i za sada djeluje da žuti tim iz Atine juri ka još jednoj pobjedi. Treći gol pao je u 26. minutu i dao ga je Barnabas Varga. Ovim rezultatom je AEK ostao na vrhu tabele gde trenutno isti broj bodova imaju AEK, PAOK i Olimpijakos. Ako AEK pobijedi, imaće 60 bodova, pa će PAOK i Olimpijakos morati da pobijede da bi ga sustigli. Pogledajte gol Luke Jovića:

Luka Jović gol za AEK
Izvor: Arena sport 7
Na ovom meču su sa klupe svoju priliku čekali srpski reprezentativni vezni fudbaleri Marko Grujić i Mijat Gaćinović. Vidjećemo da li će ih Marko Nikolić do kraja podići sa klupe. 

Jović je u strašnoj formi

U kakvoj je formi Luka Jović govori i to da mu je ovo 16. gol u prvenstvu i na drugom je mjestu liste strijelaca u grčkom prvenstvu. Ispred njega je samo Marokanac Ajub El Kabi iz Olimpijakosa koji sada ima jedan gol više. Srpski napadač je u meču sa Atromitosom dao dva gola, prije toga je u duelu sa Celjem u Konferencijskoj ligi imao asistenciju, a gol je dao i Levijadikosu, kao i Asteras Tripolisu.

