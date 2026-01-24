logo
Luka Jović sije strah po Grčkoj: Najbolji je napadač lige, rešeta kao u zlatnim danima

Luka Jović sije strah po Grčkoj: Najbolji je napadač lige, rešeta kao u zlatnim danima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Luka Jović je Panatikosu dao četiri gola, ali nije "ohladio pušku". Sada je presudio još jednom grčkom timu i doveo AEK na prvo mjesto na tabeli.

Luka Jović dao gol za AEK Izvor: EPA/ERDEM SAHIN

Nastavio je da rešeta Luka Jović. Sada je u pobjedi AEK-a na gostovanju Asterasu dao jedini gol na meču za pobjedu 1:0 (1:0). Pogodak je postigao u 38. minutu na asistenciju Varge.

Ovom pobjedom se ekipa Marka Nikolića popela na prvo mjesto na tabeli grčke lige sa 44 boda, dva više od drugoplasiranog Olimpijakosa. Marko Grujić je ostao na klupi, dok je Mijat Gaćinović preskočio meč zbog žutih kartona. Zanimljivo da je i sa druge strane bio srpski trener - Milan Rastavac.

Ovo je bio samo nastavak dobrih igara Luke Jovića. Na duelu sa Panatinaikosom je postigao sva četiri gola u velikoj pobedi 4:0, a prije toga je dao golove OFI-ju sa Krita, Univerzitatei iz Krajove u Ligi konferencija, kao i Atromitosu i to dva puta.

Ove sezone u grčkom velikanu iz Atine ima 12 golova na 17 mečeva i pruža najbolje partije još od zlatnih dana u Ajntrahtu iz Frankfurta kada je zaslužio transfer u Real Madrid.

