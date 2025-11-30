logo
Luka Jović eksplodirao u derbiju Atine: Veliki Rafa Benitez vidio "Panenku" i het-trik srpskog majstora

Autor Haris Krhalić
0

Napadač AEK-a Luka Jović eksplodirao je u derbiju Atine i dao tri gola za pobedu protiv Panatinaikosa 3:2.

Luka Jović u dresu AEK-a Izvor: Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač Luka Jović (27) dao je sva tri gola AEK-a u gradskom derbiju protiv Panatinaikosa, za trijumf 3:2. Dva pogotka postigao je iz jedanaesterca, među kojima jedan majstorskom "Panenkom". Hicima u 16, 45+2. i odlučujućim, u 90+3. minutu donio je veliku pobjedu, za treće mjesto svog tima na tabeli.

Pogledajte njegovu majstoriju iz penala.

Domaćin na stadionu Apostolos Nikolaidis nije uspio da izbjegne poraz, iako je bivši reprezentativac Srbije Filip Đuričić u 90. minutu najavio remi golom za 2:2, na asistenciju takođe srpskog ofanzivca Miloša Pantovića. Međutim, tri minuta kasnje, Jović je preuzeo loptu i postigao treći gol, na radost gostujuće ekipe, koju vodi Marko Nikolić.

AEK sada ima tri boda manje od lidera Olimpijakosa, a Panatinaikos je pod vođstvom slavnog trenera Rafe Beniteza pao na šesto mjesto tabele, sa 18. bodova.

Jovićev herojski nastup bio je njegov najbolji od dolaska u AEK ovog ljeta. Za grčki tim je do sada postigao sedam golova, a u pobjedi protiv Panatinaikosa učestvovala su još dvojica reprezentativaca Srbije iz AEK-a, Mijat Gaćinović i Marko Grujić, koji su takođe nastupili.

Za domaći PAO su Mladenović i Pantović nastupili kao rezerve i umalo donijeli remi zajedničkom akcijom, dok je njihov saigrač Filip Mladenović ostao na klupi "zelenih".

Tagovi

Luka Jović AEK Panatinaikos

