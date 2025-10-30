logo
Luka Jović ipak nije povrijeđen: Dobre vijesti za Veljka Paunovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Veljko Paunović će moći da računa na Luku Jovića, pod uslovom da ga želi u reprezentaciji Srbije.

Veljko Paunović će moći računati na Luku Jovića Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Veljko Paunović izabran je za novog selektora Srbije i već za dvije nedjelje debitovaće na klupi "orlova". Postavio je uslov, a to je da odmah preuzme reprezentaciju i pokuša da sa njom izvede čudo u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026, počevši od meča na Vembliju sa Engleskom 13. novembra.

Znamo već da će Srbija biti oslabljena u tom duelu jer kapiten Aleksandar Mitrović neće moći da igra zbog povrede, dok su sada stigle dobre vijesti iz Grčke - Luka Jović ipak nije teže povrijeđen i može da igra za AEK.

Luka Jović u dresu AEK-a
Izvor: Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do prije nekoliko dana činilo se da je i Jović izgubljen za posljednje dvije utakmice Srbije u kvalifikacijama, što bi bila katastrofa za "orlove", ali će ipak početak Veljka Paunovića na klupi proteći malo mirnije. Naravno, sve pod uslovom da računa na Jovića i želi ga u reprezentaciji.

Luka Jović (27) je nadomak 50 nastupa u reprezentaciji Srbije, a ove sezone ima i nešto veću minutažu nego što je bio slučaj ranije. Odigrao je 12 utakmica za AEK i postigao je tri gola.

Osim njega, na spisku od napadača sigurno će biti i Dušan Vlahović, dok je Andrej ilić iz Union Berlina takođe povrijeđen.

Tagovi

Luka Jović Mundijal 2026 orlovi Veljko Paunović

