Čitaoci reporteri

Dobra vijest za Piksija i Srbiju: Luka Jović konačno proradio u Grčkoj!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Jović konačno je postigao gol za AEK u domaćem šampionatu što svakako raduje selektor Stojkovića pred mečeve sa Albanijom i Andorom.

Luka Jović stijelac za AEK Izvor: Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Luka Jović je pogodio mrežu i obradovao i Marka Nikolića i Dragana Stojkovića. Srpski napadač je postigao prvenac u dresu atinskog AEK-a u grčkom šampionatu. Bio je najzaslužniji za preokret na gostovanju i trijumf protiv ekipe Kifisije u šestom kolu takmičenja.

Djelovalo je da će domaći tim da dođe do sva tri boda kada je u 29. minutu na semaforu stajalo 2:0 poslije golova Endrjua Tetea i Pavlosa Pantelidisa. U 44. minutu je Dimitros Kaloskamis smanjio zaostatak, a onda je krenula nova drama.

Jović je u 46. minutu ušao umjesto Orbelina Pinede, da bi samo dva minuta poslije toga defanzivac Filipe Relevas dobio direktan crveni karton i ostavio goste sa desetoricom. Sve je išlo u dobrom smjeru za Kifisiju. Tada je na scenu stupio Jović koji je u 60. minutu izjednačio, a onda je u 92. minutu sa penala Razvan Marin donio trijumf AEK-u. Mijat Gaćinović i Marko Grujić sve to odgledali su sa klupe.

Prvenac Jovića koji svakako raduje Piksija pred bitne mečeve u kvalifikacijama za Mundijal sa Albanijom i Andorom.

