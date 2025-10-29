logo
Povrijedio se Luka Jović: Veliki problem za Srbiju pred meč sa Engleskom

Povrijedio se Luka Jović: Veliki problem za Srbiju pred meč sa Engleskom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pored Aleksandra Mitrovića koji je doživio povredu, sada je i Luka Jović pod znakom pitanja kada je pomoć reprezentaciji u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Luka Jović povreda Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Problemi za reprezentaciju Srbije pred gostovanje Engleskoj u kvalifikacijama za Mundijal se nastavljaju, a potencijalni udar na napad "orlova" mogao bi znatno oslabiti ofanzivu. Problem za tim Zorana Bate Mirkovića nije samo povreda Aleksandra Mitrovića, već i Luke Jovića.

Nakon što je sa Bliskog istoka stigla vijest da je Aleksandar Mitrović povrijeđen i da je njegovo učešće u novembarskim duelima sa Engleskom i Letonijom neizvjesno, sada je peh zadesio i Luku Jovića. Srpski napadač povrijedio se u utakmici Kupa Grčke između njegovog AEK-a i Ilijakosa.

Detalji povrede za sada nisu poznati, ali grčki mediji navode da će Jović proći dodatne preglede i magnetnu rezonancu, nakon čega će biti poznat stepen povrede i predviđeno vrijeme oporavka. U slučaju da Mitrović i Jović ne budu spremni za ključne kvalifikacione susrete, najveći teret u napadu pao bi na Dušana Vlahovića, igrača Juventusa koji u "staroj dami" dobija sve veći prostor za razliku od prošle sezone.

Šansu tokom gostovanja Engleskoj na "Vembliju" mogli bi dočekati i mlađi napadači poput Mihajla Cvetkovića, Andreja Ilića ili Nikole Štulića, koji je ranije bio redovan na spisku bivšeg selektora Dragana Stojkovića. Meč između Engleske i Srbije igra se 13. novembra u Londonu, dok će tri dana kasnije nacionalni tim Srbije zatvoriti kvalifikacije duelom sa Letonijom u Beogradu.

Situacija u kojoj se nalaze "orlovi" daleko je od idealne, Srbija nakon šest kola zaostaje bod za Albanijom, koja ima preostale mečeve protiv Engleske u Tirani i Andore u gostima. To praktično znači da bi pobjeda protiv Engleske bila ključna za Srbiju da i dalje zadrže šanse da kroz posljednje kolo, uz eventualnu pomoć Engleza, izbore plasman u baraž.

