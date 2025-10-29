Tudor otišao, Vlahović “proradio”: Dušan pogodio nakon dva mjeseca u Seriji A

Dušan Vlahović izborio penal protiv Udinezea, a onda ga pretvorio u pogodak.

U okviru 9. kola Serije A fudbaleri Juventusa na svom terenu dočekali su ekipu Udinezea. Nakon turbulentnog perioda i smjene doskorašnjeg trenera Igora Tudora, “staroj dami” je bila potrebna pobjeda kako bi se situacija barem malo stabilizovala, a to im je i pošlo za rukom s obzirom da su trijumfovali sa 3:1.

Juventus je rano stigao do prednosti, a za to se mogu zahvaliti Dušanu Vlahoviću. On je najprije izborio penal u petom minutu, a onda i pogodio sa “bijele tačke” za prednost svoga tima.

Dusan Vlahovic scores from the spot!



October 29, 2025

Mogla je prednost biti i veća, ali je drugi pogodak Vlahovića poništen zbog ofsajda. Dodajmo da je ovo bio prvi pogodak srpskog napadača u posljednja dva mjeseca u Seriji A.

U finišu prvog dijela Zaniolo je pogodio za izjednačenje, a novo vođstvo "staroj dami" donio je Gati golom u 67. minutu. U dubokoj sudijskoj nadoknadi Juvetnus je dobio još jedan penal, a siguran izvođač je ovog puta bio Jildiz.

U istom terminu Roma je upisala novu pobjedu savladavši Parmu sa 2:1. "Vučica" je povela u 63. minutu kada je pogodio Ermoso da bi na 2:0 povisio Dovbik u 81. minutu. Ekipa iz Rima se tako izjednačila na prvom mjestu tabele Serije A sa Napolijem.

Parma je do kraja uspjela samo ublažiti poraz, a strijelac za ovu ekipu bio je Ćirkati u 86. minutu.

Pored ovog meča, Komo je savladao Veronu sa 3:1.



