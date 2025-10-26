logo
Srbija ostala i bez kapitena pred Vembli: Klub objavio šta se desilo Mitroviću na treningu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Još velikih problema za reprezentaciju Srbije...

Povrijeđen Aleksandar Mitrović Izvor: MN PRESS

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović (31) doživio je povredu lista pred jako važne utakmice protiv Engleske na Vembliju 13. novembra i Letonije u Leskovcu 16. novembra.

"Naš igrač Aleksandar Mitrović doživio je na treningu povredu mišića lista lijeve noge. Biće podvrgnut sveobuhvatnoj rehabilitaciji pod nadzorom ljekarskog tima i strulčnog štaba, da bi bio osiguran njegov potpuni oporavak i brzi povratak na teren. Želimo svom igraču brzi oporavak", objavio je Mitrovićev klub, Al-Rajan, trenutno četvrtoplasirani u Kataru.

S obirom na to da nije navedeno kada bi Mitrović mogao da se vrati na teren, postoji realna mogućnost da ne bude na raspolaganju vršiocu dužnosti Zoranu Bati Mirkoviću ili eventualno novom selektoru za posljednje kvalifikacione utakmice za Mundijal, u kojima srpski tim ima samo još teoretsku šansu da se plasira na Svjetsko prvenstvo.

Tagovi

Aleksandar Mitrović fudbal Srbija orlovi

