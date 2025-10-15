logo
"Sjetite se Portugala, to je moja poruka": Aleksandar Mitrović vjeruje da će Srbija na Mundijal

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović vjeruje u čuda i da će se "orlovi" naći na Mundijalu.

Aleksandar Mitrović o utakmici Andora Srbija Izvor: TV Arena sport/screenshot

Aleksandar Mitrović postigao je svoj 63. gol u dresu reprezentacije Srbije i potvrdio pobjedu protiv Andore (3:1) kojom smo ostali "živi" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Ali, za to nam je ipak potrebno čudo, ali i oni koji u čuda vjeruju.

Jedan od njih je upravo Aleksandar Mitrović koji je poslije pobjede u Andori razvukao prepoznatljivi osmijeh na licu i poručio je svim svojim saigračima da su se dešavala i veća čuda u dresu reprezentacije Srbije.

"Jedinstvo nikad nije bilo problem, nije ni sada, rekao sam već da je ovo veliki ispit za sve nas. Nažalost, bolan poraz od Albanije još boli, ali smo pozitivno odreagovali i to je najvažnije. Zahtjevno je bilo, nadamo se da će Albanija da kiksne na tom gostovanju, nimalo lako gostovanje Andori, tako da bih poslije meča izdvojio samo ta tri boda i pohvalio bih selektora Batu i njegov tim koji su napravili fantastičan posao, imali su samo jedan dan, a sve su analizirali. Ostaju još dvije utakmice do kraja, a sve dok ima nade, borićemo se", kazao je Mitrović i dodao:

"Šta god da se desilo, desilo se. Dok ima trunčica nade, borićemo se, da damo sve od sebe. Vjerujemo u čudo. Ko vjeruje u čuda, nekad se i ostvare. Nekad smo bili otpisani i protiv Portugala, to je moja poruka saigračima", ispričao je on za Arenu Sport.

Što se tiče same utakmice, Mitrović je dobio mnogo batina i zbog toga je podigao ton na kraju meča.

"U nekom duelu sam dobio ožiljak, udario me bez lopte, mogla su još dva-tri penala da budu. Taj što je svirao sudija je bio i najmanje. Igrao sam i u Premijer ligi, gde je fizička igra, ovo danas je bilo rvanje i džudo. Teška utakmica i teško gostovanje. Osvojili smo tri boda i ostali smo u životu", zaključio je kapiten Srbije.

00:57
Srbija primila gol protiv Andore s pola terena
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Tagovi

Aleksandar Mitrović Andora Srbija fudbal orlovi Mundijal 2026

