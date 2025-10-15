logo
"To je to, ja imam svoj posao": Mirković odbacio mogućnost ostanka na klupi Srbije

Autor Dragan Šutvić
0

"Bata" Mirković je završio misiju na klupi "orlova".

Zoran Mirković o utakmici Andora Srbija Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je Andoru 3:1 (1:1) i tako ostala i dalje u igri za plasman na Svjetsko prvestvno 2026. godine. Na dva kola do kraja kvalifikacija, Srbija je na bod daleko od Albanije i u novembru će se sve "raspetljati" - obje reprezentacije još igraju sa Engleskom, dok Srbiji preostaje još Letonija, a Albaniji još Andora.

To znači da je Srbiji potrebno da u tim mečevima osvojimo maka bod više od Albanije i da zabilježi bolju gol-razliku kako bi ušla u baraž, a to će biti sa novim selektorom na klupi.

Dragan Stojković Piksi je prije nekoliko dana podnio ostavku, vršilac dužnosti Zoran Mirković je vodio ekipu u Andori i stavio je do znanja da je završio šta se od njega tražilo:

"Ja sam selektor mlade reprezentacije Srbije, sa svojim stručnim štabom sam došao kao prva pomoć na ovu utakmicu. To je to", rekao je "Bata" za Arenu Sport.

Što se tiče same utakmice u Andori, bio je zadovoljan viđenim, posebno jer je sljedećem selektoru ostavio "čitav tim" jer niko nije dobio parne kartone.

"Mi smo ostvarili cilj, moralo je da se dobije i to smo i učinili. Očekivali smo da će biti teško zbog svih okolnosti prije ove utakmice i dobro je što smo iz ove utakmice izašli, imali smo problem kartona Veljkovića i Pavlovića, tako da što se toga tiče sačuvali smo ih za novembar i udahnuli smo vazduh. Imamo još dvije utakmice u novembru da se ekipa spremi i da napravimo rezultat", naglasio je on.

Ostaje da se vidi ko će biti novi selektor Srbije, a najveće šanse daju se Vladanu Milojeviću i Veljku Paunoviću.

Srbija primila gol protiv Andore s pola terena
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

