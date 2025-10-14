Jedan od najiskusnijih reprezentativaca Srbije Filip Kostić zamolio je poslije pobjede nad Andorom cijelu naciju jednu stvar.
Srbija je pobijedila Andoru 3:1 (1:1) i tako ostala "živa" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Na dva kola do kraja, Srbija ima bod manje od Albanije, drugoplasirane ekipe u grupi, što znači da je "orlovima" potrebno da u novembru ostvare bolje rezultate.
Problem je što Srbija igra protiv Engleske, koja ju je već pobijedila 5:0, a sa kojom će na megdan i Albanija. Srbija će još igrati sa Letonijom, a Albanija sa Andorom, tako da srpski fudbaleri ne gube nadu koliko god da je ona mala.
"Samo još jedna stvar": Filip Kostić nikad u životu nije dao ovakvu izjavu u dresu Srbije
"Ostale su rane od Albanije, pokazali smo karakter danas, pokazali smo da možemo i kad je najteže. Još patimo i moramo da se držimo kao nikada do sada, da uzdignute glave vjerujemo da će se desiti čudo u novembru", poručio je Filip Kostić poslije meča za Arenu Sport.
Iako jedan od najiskusnijih fudbalera, Filip Kostić je rijetko kada podizao ton i davao bomastične izjave, obećanja, ali je ovog puta odlučio da preuzme malo veću odgovornost i imao je jasnu poruku za cijelu naciju.
"Prije dva dana sam rekao da smo mi najiskusniji i da moramo da preuzmemo odgovornost. To smo i uradili. Ima dosta mladih momaka, ovo je velika stvar za njih, dosta ih je debitovalo, moramo da radimo dalje, da budemo pozitivni i da patimo. Ako ne patimo, ne možemo ništa da uradimo. To smo i naučili do sada - da budemo pozitivni", rekao je Kostić i naglasio:
"Još samo jedna stvar, preporučujem svim navijačima i medijima da nas podrže.Nije nam lako, ni našim porodicama, ali se nadamo vašoj podršci".
Podsjetimo, Srbiju će u novembru voditi novi selektor pošto je Zoran "Bata" Mirković preuzeo samo ulogu vršioca dužnosti nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija. Trenutno su selektorskoj klupi najbliži Vladan Milojević i Veljko Paunović, a vidjećemo da li će njihovo imenovanje doći prije mečeva sa Engleskom i Letonijom.
