Fudbalska reprezentacija Srbije ima šansu da se domogne baraža, a zatim i Mundijala. Za to je potrebno da se poklope rezultati.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije upisala je neophodnu pobjedu na gotovanju Andori, iako je bilo mnogo problema na tom meču. Zaboraviće se to brzo, jer su osvojena sva tri boda u veoma teškim uslovima - sa vršiocem dužnosti na mjestu selektora i samo tri dana nakon debakla protiv Albanije u Leskovcu. Bilo je teško, ali i veoma važno oporaviti se od tog poraza.

Prije svega, zato što Srbija i dalje ima šanse da se domogne Mundijala. Znamo da to neće moći da se desi kroz Ligu nacija, ali drugo mjesto u grupi i dalje je u igri. Samim tim, na talonu je i baraž, koji bi bio prava premija za Srbiju nakon turbulentnog kvalifikacionog ciklusa u kojem je imala brojne probleme na svim nivoima.

Postoji nekoliko scenarija u kojima Srbija završava na drugom mjestu u grupi, a u svakom od njih ključnu ulogu ima i Albanija. Podsjećamo, Srbija će do kraja kvalifikacija igrati protiv Engleske na gostujućem terenu i protiv Letonije u Leskovcu, dok će Albanija nastupiti protiv Andore na gostovanju i protiv Engleske na svom terenu.

Ako Albanija osvoji šest bodova?

Ukoliko fudbalska reprezentacija Albanije u posljednja dva kola kvalifikacija ostvari obje pobjede, Srbija neće imati nikakve šanse da se domogne drugog mjesta u grupi i baraža za Mundijal. Bez obzira na srpski učinak u posljednje dvije runde, Albanci bi u tom slučaju išli u baraž, jer trenutno imaju bod više od Srbije.

Vidi opis Kako Srbija može na Mundijal? Postoje 4 scenarija, Albanija odlučuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Ako Albanija osvoji četiri boda?

Kalkulacije zapravo počinju ako Albanci ne pobijede na oba meča koji ih čekaju. Sa četiri osvojena boda, Silvinjov tim bi ostavio šansu Srbiji da "ukrade" drugo mjesto, ali bi to bio izuzetno težak posao. Ako reprezentacija Albanije osvoji četiri boda, Srbija mora da pobijedi Englesku na gostujućem i Letoniju na svom terenu!

Ako Albanija osvoji tri boda?

Šest bodova bi Srbiji bili dovoljni za drugo mjesto na tabeli i u slučaju da Albanci osvoje tri boda na posljednja dva meča, ali bi se u tom slučaju otvorila još jedna mogućnost. Srbija bi sa četiri osvojena boda na posljednje dvije utakmice mogla da ukrade drugu poziciju i u spektakularnom foto-finišu izbori baraž. Za neke je to možda nezamisliv scenario, ali šansa postoji. O čemu se radi?

Vidi opis Kako Srbija može na Mundijal? Postoje 4 scenarija, Albanija odlučuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Zamislimo da Albanija savlada Andoru i bude poražena od Engleske, što bi je dovelo do 14 bodova na kraju kvalifikacija. Srbiji bi remi protiv Engleske donio 11. bod, a zatim bi protiv Letonije morala da upiše pobjedu što većim rezultatom i tako popravi gol-razliku. Ako dva tima budu poravnata, to će biti kriterijum koji se gleda i srpski poraz u Leskovcu ne bi uticao na tabelu. Albanija za sada ima +3, a Srbija je na nuli kada je gol-razlika u pitanju.

Ako Albanija osvoji manje od tri boda?

Osvajanje dva, jednog ili nijednog boda za selekciju Albanije značilo bi i otvoren put Srbije do plasmana na drugo mjesto u grupi!

U svakom od tih slučajeva Srbiji bi pobjeda nad Letonijom, ubjedljivom razlikom, bila dovoljna za plasman u baraž. Postoje varijante da se Srbija domogne drugog mjesta i sa manje od tri osvojena boda, ali ne treba razmišljati o tome - iako je situacija teška, treba misliti o pobjedama i realnim šansama da Albanci ne pobijede na oba meča do kraja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!