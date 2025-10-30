Veljko Paunović je novi selektor Srbije: Ništa se ne čeka, odmah debituje

Poslije dugih pregovora postignut dogovor - Veljko Paunović postaje selektor Srbije i odmah debituje protiv Engleske.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije ima novog selektora - poslije dugih pregovora to će ipak biti Veljko Paunović. Iako je najavljen odmah kao novi selektor poslije ostavke Piksija, prije tri nedjelje u Leskovcu, Paunović je bio "tvrd orah" i svakim danom činilo se sve neizvjesnije da će preuzeti "orlove".

Ovog četvrtka i zvanično je prihvatio ponudu Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i biće imenovan za selektora kada Izvršni odbor to potvrdi iduće nedjelje, a debitovaće protiv Engleske na Vembliju 13. novembra.

Upravo je termin njegovog preuzimanja reprezentacije bio jedna od "spornih tačaka". U prvi mah činilo se da će Srbija ostati bez selektora sve do idućeg ciklusa, pošto nikome ne prija da preuzima ekipu u trenutku kada su šanse za odlazak na takmičenje baš male, ali je i to riješeno na obostrano zadovoljstvo u prethodnim danima kada su Dejan Stanković i Vladan Milojević počeli da gube u trci za novog selektora.

Veljko Paunović je inače odnedavno bez posla, pošto je dobio otkaz u Real Ovijedu, a iako je pronašao brzo angažman na jednoj televiziji kao stručni konstultant - to ipak ne može da bude prepreka kada zove Srbija.

Prethodno je Paunović sa reprezentacijom Srbije do 20 godina došao do titule prvaka na Svjetskom prvestvu na Novom Zelandu 2015. godine, što je jedan od najvećih uspjeha srpskog fudbala, a punu deceniju čekao je da dobije poziv za "A" reprezentaciju, za koju će sada igrati i nekolicina fudbalera koji su bili članovi te generacije.