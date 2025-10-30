logo
Veljko Paunović danas postaje selektor Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Veljko Paunović bi trebalo da u toku dana postane zvanično novi selektor Srbije.

veljko paunovic novi selektor srbije Izvor: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija bi u četvrtak trebalo da dobije selektora i to bi trebalo da bude Veljko Paunović, javlja "Sportal". Nakon odlaska Dragana Stojkovića Piksija poslije poraza od Albanije u meču sa ekipom Andore tim je vodio Zoran Bata Mirković, ali on je bio samo privremeno rješenje.

Bilo je i drugih kandidata koji su se pominjali u medijima, ali sva je prilika da će ipak selektor "zlatnih orlića" iz 2015. godine ipak konačno sjesti na klupu seniorske srpske selekcije. Dugo je on želja velikog broja navijača, a njegov tim sa Novog Zelanda je i dalje okosnica nacionalnog tima. 

Veljko Paunović je sezonu počeo sa Ovijedom koga je uveo u Primeru, ali je iznenada dobio otkaz. Nakon toga je našao novi posao kao stručni konsultant u Španiji, ali izgleda da će ipak FSS uspjeti da ga ubijedi da sjedne na klupu "orlova". 

U igračkoj karijeri ima dva nastupa i jedan gol za SCG, a nastupao je za Partizan, Atletiko Madrid, Marbelju, Majorku, Ovijedo, Tenerife, Hanofer, Hetafe i Rubin. Kao selektor vodio je U18, U19 u U20 tim Srbije, kao i Čikago Fajer, Reding, Gvadalaharu, Tigres i Ovijedo.

(MONDO)

