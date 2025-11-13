"Meni ugovor ne treba": Luka Jović obećao da besplatno dolazi u Crvenu zvezdu

Bivši napadač Crvene zvezde Luka Jović najavio povratak u klub, ali nije vremenski definisao kada će to biti.

Izvor: MN PRESS

Srpski napadač Luka Jović obećao je da će se jednog dana vratiti u Crvenu zvezdu, nakon što su ovog leta propali pregovori s njom. Bio je slobodan agent i dogovorio se da dođe u AEK iz Atine, pa je odlučio da odbije poziv Zvezde kako ne bi prekršio riječ datu Marku Nikoliću, uz obećanje da ovo poglavlje nije do kraja zatvoreno.

"Bilo je možda mnogo kasno, a i da je bilo ranije, ja u ovom trenutku ne vidim sebe u Crvenoj zvezdi. Ne zbog Zvezde, svi znaju koliko je volim", rekao je iskreno Luka Jović u intervjuu za "Mozzart Sport".

"Zvezda je napravila mene ovakvim kakav jesam. Ja sam bio u Zvezdi deset godina i ako nekad odlučim da se vratim u Zvezdu, ako procijenim da je trenutak, meni ugovor neće biti potreban. Plata ništa, neće mi biti potrebna", naglasio je napadač koji je za crveno-bijele debitovao već sa 16 godina.

Luka Jović poručuje da je najozbiljniji kada ovo kaže: "Ja bih se u Zvezdu vratio da mi ništa ne treba. Ako osjetim da je trenutak, kad bude trenutak. U ovom času - nije".

Zašto se Jović još ne vraća u Zvezdu?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Iako ističe da je htio da "izađe" iz pet najboljih liga Evrope i da se oproba na drugom mjestu, malo dalje od pritiska koji nosi, Grčka je bila opcija zato što je liga kvalitetnija nego one koju imamo u Srbiji.

"Tako je, tako je. Ne zbog Zvezde, naravno, ali Srbija mora mnogo da napreduje što se tiče nekih fudbalskih stvari, da ligu digne na viši nivo. Onda će liga da bude privlačnija i za mnoge druge igrače, a Zvezda neće morati da plaća igrače koliko ih plaća sad. A to je u ovom trenutku realno, jer ako igrač ima ponudu nekog drugog kluba i ako ima ponudu iz Srbije, dovoljno mu je da pogleda dvije utakmice gdje se igraju u Srbiji, a da to nisu, da kažemo, najveći klubovi. Mislim da će cijena biti duplo...", rekao je Jović.

"Moramo da napredujemo mnogo i mislim da je prevelika liga za zemlju kao što je Srbija, da bi trebalo smanjiti broj klubova, što je krenulo da se dešava. Nije ni Grčka na nekom zavidnom nivou, daleko su od toga i Grci, isto to moraju da rade, ali meni je Grčka interesantna zato što ima četiri ekipe koje se bore za titulu i na kraju ligaškog dijela kreće plej-of gde ukrštaš sa svim velikim protivnicima i gdje se u direktnim okršajima borite za titulu“.

