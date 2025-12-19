logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Nikolić "otključao" Luku Jovića: Ne prestaje da pogađa, uveo AEK u osminu finala Konferencijske lige

Marko Nikolić "otključao" Luku Jovića: Ne prestaje da pogađa, uveo AEK u osminu finala Konferencijske lige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski napadač ponovo strijelac za AEK u Evropi.

Luka Jović ponovo strijelac za AEK Izvor: Yannis Halas/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač Luka Jović (27) dao je gol za pobjedu AEK-a iz Atine protiv Univerzitatee Krajova (3:2), za ovjeru prolaska svog tima u sljedeću fazu (osmina finala) Konferencijske lige. U već svom prepoznatljivom stilu, iz penala, reprezentativac Srbije donio je veliko slavlje navijačima na stadionu Aja Sofija, gdje je ekipa srpskog stručnjaka Marka Nikolića ostvarila još jedan važan trijumf.

Pod Nikolićevim vođstvom Luka Jović našao je ponovo samopouzdanje i počeo da pogađa u kontinuitetu, pa je meč protiv Rumuna u Evropi donio njegov deveti gol ove sezone.

AEK je golovima gostiju u 30. i 59. minutu vodio 2:0, a onda je počeo ogroman preokret domaćih, pogocima hrvatskog veterana Domagoja Vide u 65. minutu, Švajcarca Dereka Kutese u 90'+8 minutu i Luke Jovića u 90'+15.

Za domaće je u nadoknadi vremena zaigrao Marko Grujić, dok je među gostima na terenu bio bivši igrač Napretka i Radničkog iz Niša Nikola Stevanović (27), koji je od 2004. u Rumuniji. 

Mijat Gaćinović, još jedan Srbin iz AEK-a, oporavlja se od povrede zadobijene u grčkom prvenstvu.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Jović AEK Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC