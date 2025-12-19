Marko Nikolić "otključao" Luku Jovića: Ne prestaje da pogađa, uveo AEK u osminu finala Konferencijske lige

Srpski napadač ponovo strijelac za AEK u Evropi.

Izvor: Yannis Halas/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač Luka Jović (27) dao je gol za pobjedu AEK-a iz Atine protiv Univerzitatee Krajova (3:2), za ovjeru prolaska svog tima u sljedeću fazu (osmina finala) Konferencijske lige. U već svom prepoznatljivom stilu, iz penala, reprezentativac Srbije donio je veliko slavlje navijačima na stadionu Aja Sofija, gdje je ekipa srpskog stručnjaka Marka Nikolića ostvarila još jedan važan trijumf.

Pod Nikolićevim vođstvom Luka Jović našao je ponovo samopouzdanje i počeo da pogađa u kontinuitetu, pa je meč protiv Rumuna u Evropi donio njegov deveti gol ove sezone.

Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Yannis Halas/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Lisa Guglielmi/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

AEK je golovima gostiju u 30. i 59. minutu vodio 2:0, a onda je počeo ogroman preokret domaćih, pogocima hrvatskog veterana Domagoja Vide u 65. minutu, Švajcarca Dereka Kutese u 90'+8 minutu i Luke Jovića u 90'+15.

Za domaće je u nadoknadi vremena zaigrao Marko Grujić, dok je među gostima na terenu bio bivši igrač Napretka i Radničkog iz Niša Nikola Stevanović (27), koji je od 2004. u Rumuniji.

Mijat Gaćinović, još jedan Srbin iz AEK-a, oporavlja se od povrede zadobijene u grčkom prvenstvu.



