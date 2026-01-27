Grci dres Luke Jovića stavili u muzej

Luki Joviću ukazana je velika čast u Grčkoj, njegov dres završio je muzeju.

Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan od najsjajnijih trenutaka u novijoj istoriji AEK-a zauzeo je trajno mesto u klupskom muzeju - dres koji je Luka Jović nosio u čuvenom atinskom derbiju protiv Panatinaikosa sada je dio stalne postavke. Upravo u toj utakmici srpski napadač ispisao je istoriju kluba i grčkog fudbala, vrlo brzo stigle su i zasluže. A, Grčka je još jednom pokazala zašto važi za vatrene navijače i kako uživa u sportu.

AEK je 31. novembra prošle godine, u okviru 12. kola Superlige Grčke, savladao Panatinaikos rezultatom 3:2, a apsolutni heroj bio je Luka Jović. Srpski reprezentativac postigao je sva tri gola za ovaj tim, uključujući i odlučujući pogodak sa penala u trećem minutu sudijske nadoknade, kojim je prelomio veliki gradski derbi.

️ Η φανέλα που φορούσε ο Λούκα Γιόβιτς στο ιστορικό καρέ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό τοποθετήθηκε στο μουσείο της ΑΕΚ#aekfcpic.twitter.com/15W5RZyRrx — gazzetta.gr (@gazzetta_gr)January 26, 2026

Tim učinkom Jović je ušao u anale - postao je prvi gostujući fudbaler koji je postigao het-trik u duelima Panatinaikosa i AEK-a. Preciznije - samo su četvorica igrača uspjela da postignu tri gola na jednoj utakmici: Holebas (1961), Antonijadis (1972), Galakos (1981) i Mavros (1983). Jović je tako prekinuo tradiciju dugu 42 godine, čime je njegov podvig dobio dodatnu težinu.

U Grčkoj se ovaj meč smatra prelomnim trenutkom u Jovićevom boravku u AEK-u i zbog toga je ovjekovječen. Dres iz ove utakmice izabran je da bude izložen u muzeju AEK-a.