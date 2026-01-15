logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikolićev AEK izgubio lidersku poziciju u prvenstvu, pa ispao iz Kupa Grčke!

Nikolićev AEK izgubio lidersku poziciju u prvenstvu, pa ispao iz Kupa Grčke!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Dva neuspjeha za tim Marka Nikolića u samo tri dana.

AEK ispao u četvrtfinalu Kupa Grčke Izvor: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia

Ekipa atinskog AEK-a koju vodi srpski stručnjak Marko Nikolić odlično igra ove sezone, ali je u samo tri dana doživjela dva velika neuspjeha.

Iako je riječ o tek jednom remiju i jednom porazu AEK je doživio veliki udarac, pošto je prvo posrnuo u borbi za jedan trofej, a onda definitivno ispao iz trke za drugi.

Poslije sjajnih igara i sedam vezanih pobjeda žuto-crni iz Atine u nedjelju su remizirali sa Arisom i tako ostao bez liderske pozicije na tabeli grčke Superlige. Njegov kiks iskoristili su Olimpijakos koji je poreuzeo poziciju sa 39 bodova, te PAOK koji ima bod manje, odnosno sada dijeli drugu poziciju sa AEK-om.

Nakon kiksa u prvenstvu još veći udarac AEK je doživio teži udarac pošto je eliminisan u četvrtfinalu grčkog Kupa. Bolji od njega bio je OFI sa Krita koji je slavio u Atini 1:0 i tako izborio plasman u polufinale.

Gol odluke deset postigao je Edi Salsedo, nekadašnja nada italijanskog Intera koja je proteklih šest i po godina provela na potzajmicama, da bi nakon jedne takve u OFI-u prošlog ljeta i trajno preselio na Krit.

Tagovi

AEK Marko Nikolić fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC