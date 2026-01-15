Nikolićev AEK izgubio lidersku poziciju u prvenstvu, pa ispao iz Kupa Grčke!

Dva neuspjeha za tim Marka Nikolića u samo tri dana.

Izvor: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia

Ekipa atinskog AEK-a koju vodi srpski stručnjak Marko Nikolić odlično igra ove sezone, ali je u samo tri dana doživjela dva velika neuspjeha.

Iako je riječ o tek jednom remiju i jednom porazu AEK je doživio veliki udarac, pošto je prvo posrnuo u borbi za jedan trofej, a onda definitivno ispao iz trke za drugi.

Poslije sjajnih igara i sedam vezanih pobjeda žuto-crni iz Atine u nedjelju su remizirali sa Arisom i tako ostao bez liderske pozicije na tabeli grčke Superlige. Njegov kiks iskoristili su Olimpijakos koji je poreuzeo poziciju sa 39 bodova, te PAOK koji ima bod manje, odnosno sada dijeli drugu poziciju sa AEK-om.

Nakon kiksa u prvenstvu još veći udarac AEK je doživio teži udarac pošto je eliminisan u četvrtfinalu grčkog Kupa. Bolji od njega bio je OFI sa Krita koji je slavio u Atini 1:0 i tako izborio plasman u polufinale.

Gol odluke deset postigao je Edi Salsedo, nekadašnja nada italijanskog Intera koja je proteklih šest i po godina provela na potzajmicama, da bi nakon jedne takve u OFI-u prošlog ljeta i trajno preselio na Krit.