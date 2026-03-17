Nekadašnji košarkaš Igor Rakočević prisjetio se debakla nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu 2005. godine.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije i Crne Gore razočarala je sve svoje navijače nastupom na Evropskom prvenstvu čiji su organizatori bili 2005. godine. Iako je tim bio sastavljen od veoma zvučnih imena i mnogi su mu predviđali osvajanje zlatne medalje, SCG nije stigla ni do četvrtfinala kontinentalnog šampiona.

Prošlo je više od dvije decenije, a i dalje se ne znaju svi detalji koji su doveli do katastrofalnog nastupa na turniru. Jedan od igrača iz te generacije i dugogodišnji reprezentativac Igor Rakočević u podkastu "Super Indirektno" prisjetio se dešavanja od prije 20 godina. Kada ga je voditelj Milan Kalinić upitao da li je to bila jedna od najjačih reprezentacija ikad, Rakočević je imao spreman odgovor.

"Ne. Reprezentacija kao i tim, po mom mišljenju, ne mora da bude najbolja, ako ima 12 najboljih imena, već 12 igrača koji se najbolje slažu i najbolje funkcionišu na terenu. Po mom mišljenju, ekipa treba da bude konstituisana od osam vrhunskih igrača, dva dobra igrača i dva posljednja treba da budu juniori ili mlađi igrači, koji su presrećni što su u ekipi i svojom zahvalnošću, požrtvovanjem i trudom, pomoći starijim igračima - doprinose. Ako imamo 12 igrača gdje svi ponaosob misle da su najbolji, da zaslužuju veću minutažu, to je problem", rekao je nekadašnji reprezentativac Igor Rakočević, o čijem se sukobu sa Markom Jarićem tada mnogo govorilo.

Vidi opis Igor Rakočević se sjetio najveće bruke reprezentacije: "Samo 2-3 igrača mogu da budu glavni" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Reprezentacija Srbije i Crne Gore je grupnu fazu odigrala u Novom Sadu, a pošto je završila iza Španije morala je da igra dodatni meč u nokaut fazi. Borba za četvrtfinale pripala je Francuzima, pa se nacionalni tim nije ni preselio u Beograd gdje je trebalo da odigra završnicu turnira i napadne zlatnu medalju.

"To sada aludiramo na 2005. godinu, znam da je to sljedeće pitanje. Kada imamo 12 igrača, gdje svako, sa punim pravom, misli da treba da bude glavni, a mogu samo dvojica - trojica da budu glavni u igri, onda se dolazi do problema, posebno ako nema problema da se napravi hemija. To je bio najveći problem, jer je bilo mnogo dobrih igrača, a premalo vremena da se stvori hemija i da se kockice lijepo slože, da se zna koja je čija uloga. Ispali smo u doigravanju sa Francuskom, koja je bila odlična, sa Tonijem Parkerom i vrhunskim igračima", ispričao je Rakočević, koji je 2005. godine trebalo da bude jedan od lidera tima.

Napominje Igor Rakočević da reprezentacija Jugoslavije ni tri godine ranije, kada je u Indijanapolisu osvojila Mudnobasket, nije imala posebnu atmosferu u ekipi. Situacija je bila najbolja na Evropskom prvenstvu 2001. godine, ali već naredne godine nije to bilo to, prisjeća se Rakočević.

"U većini slučajeva u svakoj ekipi postoji zadovoljstvo, ali i nezadovoljstvo. Nekada je veliko, nekada vrlo malo, nekada ga nema, što je jako rijetko, ali ima slučajeva. Ako ekipa napravi rezultat, osvoji medalju, ništa od toga ne izađe na vidjelo, ili izađe, ali je nebitno. Mi u Indijanapolisu nismo imali neku ne znam kakvu atmosferu, doduše, 2001. godine je bilo savršeno, najdominantnija reprezentacija koja nije bila ni blizu da iz gubi utakmicu. Neki igrači imaju svoj ritual, vole da ostanu duže budni, neki ne vole. Ali ne može da se kaže zbog toga nije uspjelo. Ima nekih koji ne mogu da funcionišu ako ne zaspu prije 11, a ima onih koji ne mogu da funkcionišu ako ne ostanu do tri, takav mu je bioritam, mora nekada da se puste igrače da imaju to svoje. Ja ne mogu ako ne zaspim na vrijeme, ali ima i onih koji vole da popiju, zapale cigaretu, tako funcionišu, ako im to oduzmeš, ispadaju iz forme i ritma", ispričao je nekadašnji košarkaš.

Reprezentaciju Srbije i Crne Gore na Evropskom prvenstvu u našoj zemlji 2005. godine sa klupe je predvodio selektor Željko Obradović, a dio tima bili su Dejan Bodiroga, Darko Miličić, Vule Avdalović, Vladimir Radmanović, Igor Rakočević, Vlado Šćepanović, Marko Jarić, Željko Rebrača, Nenad Krstić, Dejan Milojević, Dejan Tomašević i Milan Gurović. U tom trenutku petorica igrača nastupala su u NBA, petorica u španskoj ligi, a po jedan u Grčkoj i SCG.

Bonus video:

Pogledajte 00:29 Susret Rakočevića i Splitera Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)