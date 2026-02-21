"Obradovića bi sad tužili zbog toga": Rakočević otkrio kako je prošao poslije rasprave sa Željkom

Legendarni as Igor Rakočević nije imao ništa protiv metoda i strogoće Željka Obradovića.

Izvor: MN Prees

Legendarni srpski košarkaš Igor Rakočević podsjetio se saradnje sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem u reprezentaciji Srbije. Miljenik navijača Crvene zvezde je bio tek mlada nada u usponu i tražio je svoje mjesto u timu, a jedan detalj mu je ostao posebno upečatljiv.

Rakočević često kritikuje današnje igrače koji ne trpe autoritet, a upravo je Obradović prekinuo svoj drugi mandat u Partizanu zbog neslaganja sa pojedinim košarkašima. Slavni as je slikovito objasnio kako se promijenio odnos igrač-trener u poređenju na vrijeme kada je on bio u ulozi učenika.

"Ne postoji sukob, u to ranije doba, kad smo mi igrali za reprezentaciju, nije bilo moguće doći do sukoba sa trenerom, jer trener je uvijek bio u pravu. I to je tako, nisi ti imao pravo glasa. Bila je tu situacija, baš je i Nikola bio uključen u to. Ja sam se borio za mjesto da prvi put uđem u reprezentaciju, Nikola je igrao na poziciji dva, igrali smo u Italiji neki pripremni turnir mislim baš protiv Italije. Nikola je napravio neku grešku i Željko, kako se uvijek okreće ka klupi i pokušava da nauči igrače koji gledaju, kaže 'eto sad ti kad uđeš ćeš napraviti istu grešku.' Ja kažem 'neću', on kaže 'hoćeš', ja kažem 'neću'. I on uzme tablu onu plastičnu i iz sve snage me udari po glavi - 'hoćeš'. U tom momentu sam mislio, 'slobodno ti mene i pretuci, samo me pusti da igram'", ispričao je Rakočević u "Kida show".

Igor Rakočević

Izvor: DS/© MN press, all rights reserved

I sam Željko je morao da se prilagodi novim generacijama, a igrači su sada zaštićeni sa dosta mehanizama.

"To je tako bilo tada, sada u današnje doba ne mogu da zamislim scenario da trener zvekne igrača po glavi tablom. Prvo, popio bi razne tužbe, pa bi se javilo društvo za zaštitu igrača i ljudska prava, sve te stvari koje su pretjerano ubačene u današnji sistem života, svi bi digli glas, to bi bilo nezamislivo", ispričao je Rakočević.

Zašto se Obradović toliko naljutio? Nadovezao se na priču nekadašnji as Partizana Nikola Lončar. "U odbrani je bilo nešto, odbrana je bila ključ, ako tu pogriješiš, u napadu imaš dosta slobode u odnosu na otvorene šuteve", rekao je Lončar, a Rakočević je do detalj pojasnio pomenutu situaciju:

"Bazile je bio, ti si ga poslao na stranu, umjesto da ode na drugu stranu, sjećam se konkretne situacije", zaključio je Igor Rakočević.