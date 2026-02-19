Posljednji potez Željka Obradovića u Partizanu: Ocokoljić otkrio šta im je rekao na rastanku

Mirko Ocokoljić podsjetio se momenta kada im je Željko Obradović saopštio da više neće biti trener Partizana.

Izvor: MN PRESS

Pomoćni trener Partizana Mirko Ocokoljić na kratko je naslijedio Željka Obradovića na klupi crno-bijelih. Dobio je najteži mogući zadatak nakon ostavke legende kluba, a sada je otkrio šta im je Željko rekao na rastanku. Iako su neki saradnici napustili Humsku zajedno sa njim, on i Aca Matović su ostali.

Ocokoljić je stigao u Partizan prošlog ljeta upravo na Željkov poziv, ali njihova misija se nije završila onako kako se očekivalo. Priznao je srpski stručnjak da je i sam razmišljao o odlasku...

"Došao sam ovdje na Željkov poziv prošlog ljeta. Kad sam donio tu odluku, mnogo sam razmišljao šta treba da uradim i kako treba da se ponašam. S jedne strane, imate moralnu dilemu - da li treba da odete zajedno s njim, što vjerovatno mnogi misle da bi trebalo. S druge strane, tu je klub. Tu je Partizan. Smatram da je Željko najveći trener kog smo ikada imali. Ali u trenutku kada se sve ruši i kad postoji želja da se ode, javi se i pitanje da li treba svi da se sklonimo, odemo, ugasimo klub, stavimo ključ u bravu", rekao je Ocokoljić u intervjuu za "Meridian sport".

Obradović je još jednom pokazao svoju ljubav prema Partizanu na djelu, savjetovao je tadašnje saradnike da ostanu i pokušaju da preokrenu situaciju.

"U odluci da ostanem najviše mi je pomogao razgovor koji smo imali poslije utakmice u Atini, kad nam je Željko saopštio da on više ne može da radi, ali da mi svi treba da ostanemo i nastavimo. Onda smo se sjeli još jednom ujutru, dok smo bili u hotelu. Ponovio je meni i Aci Matoviću da treba da da nastavimo, što je rekao i ostalim članovima stručnog štaba. Žao mi je što se tako desilo i što je Željko napustio tim u sezoni kad sam prvi put imao priliku da radim sa njim", rekao je Ocokoljić.