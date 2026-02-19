Mirko Ocokoljić podsjetio se momenta kada im je Željko Obradović saopštio da više neće biti trener Partizana.
Pomoćni trener Partizana Mirko Ocokoljić na kratko je naslijedio Željka Obradovića na klupi crno-bijelih. Dobio je najteži mogući zadatak nakon ostavke legende kluba, a sada je otkrio šta im je Željko rekao na rastanku. Iako su neki saradnici napustili Humsku zajedno sa njim, on i Aca Matović su ostali.
Ocokoljić je stigao u Partizan prošlog ljeta upravo na Željkov poziv, ali njihova misija se nije završila onako kako se očekivalo. Priznao je srpski stručnjak da je i sam razmišljao o odlasku...
"Došao sam ovdje na Željkov poziv prošlog ljeta. Kad sam donio tu odluku, mnogo sam razmišljao šta treba da uradim i kako treba da se ponašam. S jedne strane, imate moralnu dilemu - da li treba da odete zajedno s njim, što vjerovatno mnogi misle da bi trebalo. S druge strane, tu je klub. Tu je Partizan. Smatram da je Željko najveći trener kog smo ikada imali. Ali u trenutku kada se sve ruši i kad postoji želja da se ode, javi se i pitanje da li treba svi da se sklonimo, odemo, ugasimo klub, stavimo ključ u bravu", rekao je Ocokoljić u intervjuu za "Meridian sport".
Posljednji potez Željka Obradovića u Partizanu: Ocokoljić otkrio šta im je rekao na rastanku
Obradović je još jednom pokazao svoju ljubav prema Partizanu na djelu, savjetovao je tadašnje saradnike da ostanu i pokušaju da preokrenu situaciju.
"U odluci da ostanem najviše mi je pomogao razgovor koji smo imali poslije utakmice u Atini, kad nam je Željko saopštio da on više ne može da radi, ali da mi svi treba da ostanemo i nastavimo. Onda smo se sjeli još jednom ujutru, dok smo bili u hotelu. Ponovio je meni i Aci Matoviću da treba da da nastavimo, što je rekao i ostalim članovima stručnog štaba. Žao mi je što se tako desilo i što je Željko napustio tim u sezoni kad sam prvi put imao priliku da radim sa njim", rekao je Ocokoljić.