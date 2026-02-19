logo
Željko Obradović dobio ponudu budućeg člana Evrolige? Odmah se oglasio, evo kakav mu je plan

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović progovorio o ponudi koju je dobio iz Izraela.

Željko Obradović dobio ponudu Hapoela iz Jerusalima Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hapoel iz Jerusalima sprema ambiciozan projekat i želi da zaigra u Evroligi, a prema informacijama tamošnjeg "Walla Sport" počeli bi od trenera - i navodno su zainteresovani za Željka Obradovića.

Najtrofejniji evropski trener tako je navodno na meti Hapoela iz Jerusalima koji mu je poslao ponudu, međutim Obradovića to u ovom trenutku ne zanima i preneo je Izraelcima kakav mu je plan: "Već sam naglasio da ne planiram da se bavim košarkom do juna. Do tada ću se baviti isključivo privatnim životom", kratko je poručio Obradović koji se nije ni oglašavao u javnosti od kada je obrazložio odluku o ostavci u Partizanu, odnosno kratko je govorio na jednom događaju u Grčkoj.

Ovo je ko zna koji po redu klub koji se povezuje s Obradovićem od kada je bez angažmana, pošto se najviše pričalo naravno o Panatinaikosu, potom projektima u Grčkoj gdje su bogati vlasnici preuzeli Aris i PAOK, dok je sada u priču "ušao" i ambiciozni klub iz Izraela koji se trenutno takmiči u Evrokupu.

Ideja je da prate put Hapoela iz Tel Aviva, prošlogodišnjeg osvajača Evrokupa, koji je ove sezone napravio zaista lijepo iznenađenje u Evroligi i ozbiljno se pojačao.

