"Znam da jure Obradovića, čekaju njegov signal": Mića Berić najavio košarkaški zemljotres

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Nekadašnji as Partizana Miroslav Berić tvrdi da Panatinaikos želi da vrati Željka Obradovića.

Miroslav Berić tvrdi da Panatinaikos želi da vrati Željka Obradovića. Izvor: MN PRESS

Legendarni košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić ima saznanja da vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos želi da vrati Željka Obradovića na klupu. Najtrofejniji evropski trener je sa atinskim "zelenima" osvojio čak pet titula u Evroligi, a sa Partizanom nije uspio da osvoji jubilarni 10. trofej. Da li ćemo Obradovića ponovo gledati na najvećoj sceni?

Panatinaikos trenutno prolazi kroz veliku krizu i na glavnom udaru je Turčin Ergin Ataman. Kako kaže Berić, Janakopulos bi već sada doveo Obradovića samo kada bi dobio povratni signal. Legendarni trener je već najavio da će odmarati do kraja sezone i tada donijeti odluku o nastavku karijere.

Izvor: NOVA RS/Youtube/Printscreen

"Mislim da kad bi Janakopulos imao keca u rukavu, ili kad bi Željko pristao, a znam da ga juri. To je želja njegovog oca da mora jednog dana da vrati Željka. To je strogo čuvana tajna. Ataman bi već bio prošlost, ali nikad se ne zna, možda se sad završi snimanje i dobijemo neku čudnu informaciju", bio je zagonetan Berić u emisiji "Pick and roll".

Ipak, očekuje da Ataman prodrma ekipu koja je pravljena za velike domete, ali trenutno to ne pokazuje na terenu. "Kad je Ataman pred Fajnal-for u Beogradu rekao mi ćemo biti evropski prvaci, a Efes u tom trenutku 10. Da li će to razbuditi igrače, ali činjenica je da ne izgledaju dobro. Sada nisu izgledali toliko loše, protiv Partizana su izgledali straubalno", podsjetio je Berić na metode temperamentnog Turčina.

Šta kaže Obradović?

Nekadašnji trener Partizana je posljednji put viđen u javnosti upravo u Grčkoj. Obradović je bio gost u Atini gdje je dobio nagradu u izboru grčke "Gazete", odnosno uvršten je u njenu "Kuću slavnih".

Nakon ostavke u Partizanu i oproštajnog obraćanja javnosti još jednom je govorio o svojoj budućnosti. "Trenutno nemam ništa drugo na umu osim svoje porodice. Do kraja juna neću raditi ni u jednom klubu. Tokom ovog perioda ne namjeravam da razmatram nijednu ponudu za saradnju, bez obzira odakle dolazi", bio je jasan Obradović u razgovoru za grčke medije.

KK Panatinaikos Željko Obradović Evroliga

