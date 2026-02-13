Kako je Miško doveo Osetkovskog u Partizan? Obradović nije znao, a velikan odustao zbog dopinga

Krilni centar Partizana Dilan Osetkovski stigao je u klub bez znanja Željka Obradovića, nakon što je Barselona odustala od njegovog angažmana zbog doping testa koji je radio u Španiji.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan ostao je bez krilnog centra Dilana Osetkovskog, koji u narednom periodu neće moći da nosi crno-bijeli dres. Iskusni Amerikanac ponovo je pod prismotrom španske antidoping agencije, zbog slučaja iz 2023. godine - kada je u njegovom urinu pronađen trag marihuane.

Taj slučaj dobro je poznat košarkaškoj javnosti u Evropi, a o njemu je bio upućen i Partizan prije nego što je potpisao ugovor sa Osetkovskim. Američki košarkaš već se mučio sa zakonom u Španiji, ali se do danas činilo da je proces uspješno okončao i da više nema prepreka da nastavi karijeru.

Takvo mišljenje imao je i menadžer američkog krilnog centra Dilana Osetkovskog, jedan od najuticajnijih košarkaških agenata na planeti. Miško Ražnatović je nedavno govorio u dolasku Osetkovskog u Partizanu, a tom prilikom dotakao se doping testa, saradnje sa Zoranom Savićem, izajve Željka Obradovića i drugih ponuda koje je imao za svog klijenta.

Šta je Miško govorio o slučaju Osetkovski?

"To je takva zamjena teza, da to nije normalno", rekao je menadžer Miško Ražnatović u emisiji "Super Indirektno" i dodao: "Dilan Osetkovski, zadnje dvije sezone prije dolaska u Partizan - prva petorka ACB lige, najjače u Evropi, sljedeće godine MVP Interkontinentalnog kupa i prva petorka FIBA Lige šampiona. Mnogo interesa, Barselona, trener koji je sada u Partizanu. Kad je Penjaroja došao u Partizan ja sam rekao 'Ok, sad će da procvjeta', jer je on sve uradio da taj čovjek ode tamo. Mi smo ušli u završnu fazu pregovora. Odjednom se pojavljuje doping slučaj, otvoren protiv Osetkovskog, za koji ja nisam znao. Nisu stimulativna sredstva nego marihuana. Oni su u uzorku urina u Malagi našli to i krenuli proces".

Po riječima menadžera Miška Ražnatovića, doping skandal bio je jedini način da Partizan stigne do Dilana Osetkovskog koji je imao i bolje ponude prije nego što se saznao za proces koji je pokrenut. Upravo je to objasnio i čelnicima crno-bijelih, koje je zamolio da pregovara sa nekim drugim jer je tadašnji sportski direktor Zoran Savić već odbio desetak igrača koje je ponudio.

"Ja sam tvrdio Barseloni da će proces da se završi uspješno i da on neće da bude osuđen. Međutim, Barselona više nego klub... Neće da se bavi time. Ne mogu da dozvole svojoj navijačkoj strukturi da imaju tu čovjeka. Vode računa o tome. Trener, generalni menadžer, svi veoma nesrećni, ali direktiva odozgo i to je to. Ja njima kažem 'Ovo je šansa, on inače nikad ne bi došao u Partizan, ali ovo je šansa jer se svi boje te marihuane i tog procesa, da će biti suspendovan. Ovo je šansa da ga uzmete i da cijena bude povoljnija jer je čovjek u teškoj situaciji'. To je prošlo ljeto, kada je već 10. ili 12. igrač odbijen od strane Savića. Ja sam ih zvao i rekao 'Vidi, ako hoćete da razgovaramo, delegirajte nekog drugog'. Da li je to Karavesović koji odlično obavlja svoj posao, da li je to Ostoja, nebitno.", priča najuticajniji agent u evropskoj košarci.

Partizan i Miško Ražnatović su počeli pregovore oko Dilana Osetkovskog, a košarkaški agent je u ugovor igrača stavio klauzulu o pomenutom doping slučaju. Zbog toga što je postojala mogućnost da američki krilni centar bude suspendovan, Ražnatović je ponudio Partizanu stavku da se i ugovor raskida u tom slučaju, odnosno da crno-bijeli nemaju obavezu prema košarkašu koji stiže iz Španije.

"Ovo nema smisla, neće se ništa završiti. Ajde bar da probamo nešto i onda je, npr. Dejvis je došao jer nisam pregovarao sa Savićem. Oni kažu 'Pa dobro, ajde', ali mi nisu vjerovali. Stavili smo klauzulu u ugovor da je ugovor važeći ako igrač bude slobodan što se tiče tog doping slučaja koji se vodi u Španiji. Mi smo taj slučaj dobili, on je oslobođen i ugovor je postao važeći. To je trebalo da bude jedan fantastičan posao za Partizan. On je pozicija četiri, prva petorka lige, Džabari Parker nije prva petorka lige na istoj poziciji. On košta trećinu novca od Džabari Parkera. I to je fenomenalan potez. Ja sam zaista, na ovoj konferenciji za štampu gospodina Obradovića čuo prvi put da on nije bio obaviješten o tome. Ja to stvarno ne mogu da znam.", zaključio je Miško Ražnatović u emisiji.

