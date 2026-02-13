logo
Partizan se oglasio: Dilan Osetkovski suspendovan zbog marihuane

Partizan se oglasio: Dilan Osetkovski suspendovan zbog marihuane

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaški klub Partizan otkrio kakva je situacija sa Dilanom Osetkovskim.

Dilan Osetkovski suspendovan zbog marihuane Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan ostao je bez Dilana Osetkovskog, a razlog za to je slučaj koji datira iz 2023. godine, kada je španska antidoping agencija otkrila da je američki centar pozitivan na marihuanu! Crno-bijeli su znali za taj slučaj kada su prije nekoliko mjeseci potpisali ugovor sa iskusnim košarkašem, ali vjerovatno niko nije očekivao da će se tema ponovo pokrenuti na polovini aktuelne sezone.

Ostaje da se vidi da li će to uticati na status Dilana Osetkovskog u Partizanu ili će on ostati u klubu do završetka procesa. Ono što je sigurno - Partizan u narednom periodu, dok ne dobije drugačije instrukcije od nadležnih organa, ne smije da računa na Osetkovskog na zvaničnim mečevima u bilo kom od takmičenja.

"KK Partizan Mozzart Bet je danas u prepodnevnim časovima primio službenu informaciju da je prema odluci španske antidoping agencije, Dilan Osetkovski suspendovan i da do daljneg nije u mogućnosti da se takmiči.

Ovu odluku, španska antidoping agencija je proslijedila FIBA, koja je potom obavijestila rukovodstva svih takmičenja.

Prošlog ljeta, KK Partizan je od strane istih institucija dobio potvrdu da je prethodni postupak okončan u korist igrača, što je Dilana i dovelo u Partizan. Na drugoj strani, o vođenju novog slučaja klub nije obaviješten niti od jedne strane u postupku.

Ovo predstavlja novu situaciju za Klub koji momentalno ostaje bez mogućnosti da Dilan Osetkovski igra košarku. O daljim koracima u ovom slučaju, KK Partizan Mozzart Bet će se blagovremeno oglasiti", navodi se u objavi Partizana.

Dilan Osetkovski je ove sezone odigrao 25 mečeva za Partizan u Evroligi, uz prosek od 6,7 poena, 2,6 skokova, jednom asistencijom i jednom ukradenom loptom po meču. Na 15 mečeva ABA lige Dilan Osetkovski je u prosjeku imao 8,8 poena, 2,9 skokova, 1,1 asistenciju i jednu ukradenu loptu.

Bonus video:

Pogledajte

02:54
Dilan Osetkovski izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

