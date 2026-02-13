logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ostao bez Dilana Osetkovskog!

Partizan ostao bez Dilana Osetkovskog!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Potpuno neočekivana vijest stiže iz Humske jer Dilan Osetkovski u narednom periodu neće moći da igra za Partizan.

Dilan Osetkovski ne može da igra za Partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski našao se na listi igrača koji neće biti u konkurenciji za meč sa Realom, ali to nije najveći problem koji crno-bijeli imaju u ovom trenutku jer se zapravo ne zna koliko će iskusni košarkaš biti van tima. Ova iznenađujuća vijest, posebno je težak udarac za crno-bijele jer je u pitanju jedan od najboljih igrača Partizana u posljednje vrijeme.

Kako "Meridian Sport" saznaje, Dilan Osetkovski će biti van tima na neodređeni period zbog "povrede antidoping pravila", a za sada se ne zna tačan razlog zbog kojeg će on propuštati mečeve u narednom periodu. Vijest o izostanku Dilana Osetkovskog stiže samo nekoliko sati prije meča Partizana i Real Madrida, nakon što je centar crno-bijelih već najavio utakmicu u razgovoru sa medijima.

Američki košarkaš bio je fantastičan na posljednja tri meča Partizana u Evroligi. Protiv Olimpije iz Milana ubacio je 14 poena uz pet skokova i dvije ukradene lopte, uz 4/6 za tri poena. Na meču protiv Makabija imao je 17 poena, šest skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu lopti u četiri pogođene trojke iz pet pokušaja. Na kraju, Dilan Osetkovski je ubacio sedam poena Panatinaikosu, uz tri skoka, jednu asistenciju i tri ukradene lopte.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dilan Osetkovski KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC