"Da li je Željko znao da su odbili 12 igrača?": Otkrivena pozadina priče oko igrača koga Obradović nije htio

Košarkaški agent Miško Ražnatović razjasnio je situaciju oko dolaska Dilana Osetkovskog u Partizan.

Izvor: MN PRESS

Poznati košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović govorio je o "slučaju" Dilana Osetkovskog. Bivši trener Partizana Željko Obradović je nakon ostavke u obraćanju javnosti rekao kako nije bio obaviješten niti je želio krilnog centra u timu, a sada je njegov agent iznio svoju stranu priče.

Osetkovski je prošlog ljeta stigao iz Unikahe gdje je bio jedan od najboljih igrača u timu, a njegov potpis je jurila i Barselona. Razlog što nije završio u redovima katalonskog giganta je doping istraga.

"Dilan Osetkovski u posljednje dvije sezone prije dolaska u Partizan - prva petorka Endesa lige, najjače lige u Evropi. Naredne godine MVP Interkontinentalnog kupa i prva petorka FIBA Lige šampione", rekao je Ražnatović u emisiji "Superindirektno kod Popa i Milana" na televiziji "Una".

"Mnogo interesa, Barselona sa Đoanom Penjarojom… Kada je on došao u Partizan, ja sam rekao da je sve okej i da će Osetkovski sada procvjetati. On je sve uradio da Osetkovski dođe u Barselonu. Mi smo došli u završnu fazu pregovora i odjedanput se pojavljuje otvoren doping slučaj. Nisu stimulativna sredstva, nego marihuana. Našli u uzorku urina. Ja sam Barseloni tvrdio da će se proces uspješno završiti i da neće biti suspenzije. Ipak, Barselona je više nego klub i neće da se bave time, ne mogu da dozvole svojoj navijačkoj strukturi da imaju čovjeka koji je kroz to prošao. Trener i menadžer veoma nesrećni, ali stigla direktiva odozgo."

Tada se u čitavu priču uključuje Partizan.

"Ja Partizanu kažem, ovo je šansa. On nikada ne bi došao u Partizan, ali ovo je šansa jer se svi boje marihuane i procesa. Ovo je šansa da ga uzmete i vjerovatno da cijena bude povoljnija jer je teška situacija. To je prošlo ljeto, kada je već 10. ili 12. igrač odbijen od strane Zorana Savića. Ja sam rekao, ljudi ako hoćete da razgovaramo, delegirajte nekog drugog. Da li je to Karavesović, Ostoja… Nebitno, ali ovako nema smisla. Brendon Dejvis je došao jer nisam pregovarao sa Savićem", kaže agent i dodaje:

"Nisu mi vjerovali, ali stavili smo klauzulu da je ugovor važeći ukoliko igrač bude slobodan u doping slučaju. Isti smo dobili i ugovor je postao važeći i to je trebalo da bude jedan fantastičan posao za Partizan jer je pozicija četiri i prva petorka lige. D\abari Parker nije prva petorka, a Osetkovski košta na istoj poziciji trećinu tog novca."

Miško Ražnatović kaže da je prvi put na konferenciji Obradovića čuo da on nije bio obaviješten o transferu Osetkovskog i da je to pitanje komunikacije u klubu.

"Zaista sam na konferenciji za štampu Željka Obradovića prvi put čuo da on nije bio obaviješten o tome. To stvarno ne mogu da znam. Ne znam ni da li je bio obaviješten da su prije toga odbili 12 igrača. Ne mogu da kažem kako ide komunikacija unutar kluba. Moguće stvarno da te ponude nisu došle do njega. Moguće i da je on imao isto mišljenje, kao ono što je meni saopšteno", jasan je bio Miško.

