Miško Ražnatović je zbog ovoga otpustio Lesora: "Rekao sam Partizan, a mislio sam Zvezda"

Poznati agent Miško Ražnatović ispričao je kako je otpustio Matijasa Lesora zbog toga što se nisu dobro sporazumjeli oko transfera.

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović gostovao je u emisiji "Indirektno kod Milana i Popa" na Una TV u kojoj se dotakao brojnih tema u vezi sa domaćom košarkom, a između ostalog ispričao je i interesantnu anegdotu o tome kako je Matijas Lesor završio u Partizanu - nakon što su prekinuli saradnju.

Kao što je poznato, Lesor je prvo bio igrač Crvene zvezde, gdje ga ne pamte po dobrom zbog promašaja protiv Budućnosti, da bi potom u Partizanu postao ljubimac navijača - i došao je u klub "zaobilaznim" putem.

"Ovo još niko u životu nije čuo. Matijas Lesor je moj igrač, u Americi sam. Rekao sam mu da ima nevjerovatnu situaciju - ponudu od Zvezde i Partizana, Partizan u Evrokupu nudi više novca, Zvezda u Evroligi manje novca. Kaže mi 'Važi, razmisliću.' I kaže mi 'Hoću u Partizan'", prisjetio se Miško Ražnatović.

"Nema neke logike, javim Saviću, stigne ugovor, pošaljem ugovor, javim Lesoru. Nema ga cijeli dan, javi se onda i kaže mi 'Miško, ne znam kako da ti kažem, bio sam u velikoj svađi sinoć sa mamom, rekao sam ti 'Partizan', a mislio sam na Zvezdu."

U tom trenutku Miško Ražnatović je shvatio da je u bezizlaznoj situaciji, šta da uradi kad zna da će se zamjeriti "vječitima" pošto je njegov klijent u najvažnijem trenutku napravio lapsus? Morali su da razgovaraju na ovu temu i da riješe što prije problem koji je nastao.

"Rekao sam mu 'Matijas, ako te na ugovor koji je Partizan poslao i potpisao tebe potpišem u Zvezdu, direktno sam neprijatelj za sva vremena. Ljudi će smatrati da sam uzeo ugovor da bih dobio tamo bolje uslove. Gotivim te i dobar si igrač, ali moram da te otpustim i ne zastupam te više.' Mogu da se zakunem u bilo šta, ali neću da prolazim kroz bilo šta. Našao je drugog agenta, otišao u Makabi na tri mjeseca, tamo se povrijedio Žižić, moj igrač. Poslije toga se našao na tržištu, došao u Partizan, zavolio je to...", ispričao je Ražnatović i zaključio:

"Generalno, to je fantastičan tip. Bilo je tu nevjerovatnih anegdota. Zove me i pita me 'Kako je moguće da si me potpisao u ovaj tim i ovaj grad, u ovu katastrofu...' A priča o Bajern Minhenu. On je sa Kariba, a to je došlo poslije Malage i plaže."