"Pomirio sam se sa Željkom Obradovićem u Dudinoj kući": 10 godina nisu pričali, jedan poziv promijenio sve

Miško Ražnatović dosad najotvorenije pričao o godinama lošeg odnosa sa Željkom Obradovićem, kao i o sastanku na kojem su se pomirili. Odigrao se u domu Dušana Ivkovića, upravo na inicijativu čuvenog Dude

Izvor: MN PRESS

Miško Ražnatović demantovao je tvrdnju da je u lošim odnosima sa Željkom Obradovićem, što se moglo zaključiti nakon što ga je "peckao" na društvenim mrežama zbog tirade o mobilnom telefonu u svlačionici.

"Ne, to nije tačno", rekao je Ražnatović gostujući na TV Una u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa". Potom je vratio priču o njihovom odnosu na početak, koji se dogodio prije više od dvije decenije.

"Godine 2005. Vasilis Spanulis je najbolji mladi igrač u Grčkoj i igra za Marusi. U Olimpijakosu prazno, nema konkurenciju, u Panatinaikosu Jasikevičijus i Dijamantidis. Kažem Željku: 'Gužva je.' Odgovara mi: 'Ne brini, igram sa trojicom kreatora.' Dakle, rekao mi je tako moj prijatelj i šta tu da razmišljam, Spanulis potpisuje (za Panatinaikos)."

"Sve se odigralo kako treba, Spanulis poslije toga u NBA nije bio kako treba, hoće da se vrati, svi ga traže, napravimo da se vrati u Panatinaikos, gdje osvaja evropsku titulu. Bio sam najomiljeniji agent jer je pored Spanulisa došao najbolji centar Evrope Nikola Peković i potpisao 5. januara, tako rano da niko ne može da ga dotakne. Naravno, ključni za osvajanje titule Evrolige u Berlinu bili su Spanulis i Peković", dodao je Ražnatović.

"Poslije toga, problem je bio u igri sa trojicom kreatora da se čuvaju krila. Dakle, tražio se igrač sa loptom, a da ima visinu da čuva 'trojku'. Naravno, Milenko Tepić, Duletova škola i slično. Potpisuje i on, potpisuje i Dušan Kecman. Kakvi su odnosi agenta i trenera u tom momentu? Fenomenalni."

Poslije toga uslijedila je čuvena 2010. godina i jedan od najvećih transfera u istoriji evropske košarke, jer je Spanulis iz Panatinaikosa prešao u Olimpijakos i pod vođstvom Dušana Dude Ivkovića postao šampion Evrope, pa odbranio tu titulu i opet je donio u Pirej, u kojem je postao najveća legenda kluba i igrao sve do 2021. Željko Obradović to čitave decenije nije oprostio Ražnatoviću.

"Nisam očekivao da će tako da se naljuti"

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

"Poslije svega toga, dolazimo u situaciju da je Spanulis nezadovoljan jer je u sjenci Dijamantirisa da u Olimpijakos dolazi Ivković, što je trenerski vrlo slično, pandan ovome u Panatinaikosu. I odlučio je da pređe. Poštujem volju igrača i znam da odnosi neće biti kakvi su bili. Nisam očekivao da će tako da se naljuti da ne priča sa mnom 10 godina... Svako ko se malo razumije u odnose, zna da je ipak neko drugi važniji za taj transfer od mene, ali da ne ulazimo u to.

Dakle, u tom trenutku komunikacija se obustavlja, ali veoma profesionalno potpisujem puno igrača u Fenerbahčeu preko generalnog menadžera (Mauricija Gerardinija), koji je profesionalac za razliku od nekih drugih. Ukupno sam potpisao šest-sedam igrača. Poslije toga je Željko potpisao za Partizan i iskreno sam se obradovao, pomislio sam da će biti fenomenalno za srpsku košarku, da će taj tim da se digne i to se i desilo."

Sa povratkom Željka Obradovića u Beograd i Partizan i njihov međusobni odnos je počeo ispočetka - od sastanka u kući Dušana Ivkovića.

"Tada me je pozvao Duda, najvažnija figura u mom životu mimo moje porodice. Kaže mi 'Lafe, glupo je ovo ti i Željko, deset godina... Složim se, napravimo sastanak kod Dude u kući. Sjednemo sva trojica da je bilo šta je bilo, prihvatim da sam zabrljao i krenemo da komuniciramo normalno. Sjedili smo jedanput ovdje kod studija, Željko živi u blizini i u tim lokalima smo sjedili. Funkcionisali smo OK, Partizan je dovodio igrače drugih agenata iz drugih razloga. Ti odnosi su bili normalni, u ovoj sezoni je potpisao Osetkovski, a onda dolazi momenat kada Partizanu ne ide, a ja pravim nesmotrenost bez zle namjere i ideje da napadam Željka."

"Tvit je najveća glupost koju sam napravio"

Ražnatović pod tom nesmotrenošću misli na "tvit" koji je objavio poslije Obradovićevog ljutitog nastupa na konferenciji za novinare o mobilnim telefonima u svlačionici. Ražnatović mu je na to napisao javno: "Dugo sam u ovom poslu i bas primjećujem da su se igrači prilično promijenili. Tako su neke 2005. bili egoisti i ostajali do 5 ujutru, a sada, 2025. se isključivo fokusiraju na mobilne telefone! Uvijek neki problemi sa njima." Sada se kaje što je to uradio i evo kako objašnjava taj potez.

"Kao što svi znaju, moji tvitovi su šaljivi, napisao sam nešto uz podsjećanje na period od prije 20 godina, kasnio mi je let u Istanbulu i to mi je najveća glupost koju sam napravio. Sigurno se više neću truditi da budem duhovit. Ko hoće da pogleda sa objektivne strane, vidjeće da sam isto reagovao kada je Barcokas napao Petruševa. Nisam očekivao da će neko da se bavi time i šokirao sam se činjenicom da je 1,2 miliona ljudi to vidjelo, komentarisalo...", dodao je Ražnatović.