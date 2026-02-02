Miško se oglasio o porazu Zvezde: Napisao ko je sve izgubio i zašto

Poznati menadžer i prvi čovek Mege Miško Ražnatović objasno zašto je Zvezda izgubila.
Košarkaši Zvezde izgubili su od Mege u ABA ligi u nedelju popodne, a najpoznatiji srpski menadžer i prvi čovek Mege Miodrag Miško Ražnatović oglasio se o tom meču. U nekoliko rečenica objasnio ga je potrošnjom evroligaša u najjačem takmičenju.
"Igranje Evrolige nosi svoju cijenu! Hapoel, Bajern, Crvena zvezda, Efes, Virtus, Armani... Izgubili su utakmice u svojim domaćim prvenstvima, manje ili više neočekivano", napisao je Ražnatović na društvenoj mreži "Iks".
Hapoel, Bayern, Red star, Efes, Virtus, Armani……lost their local league games, more or less unexpected!
U utakmici koja je počela u nedjelju u podne, Mega je pobijedila Zvezdu rezultatom 107:102, uz sjajan nastup Bogoljuba Markovića, strijelca 29 poena, koji je uhvatio 10 skokova i podijelio šest asistencija, uz indeks korisnosti 41.
Na kraju meča, Marković je razbjesnio trenera Zvezde Sašu Obradovića, koji je ljutito reagovao na njegov trk ka košu i zakucavanje u posljednjim sekundama, kad su ostali igrači stajali, a meč bio odlučen.
Mega je pobjedom popravila svoj skor na 6-9, a Zevzda je sa učinkom 11-4 na trećem mjestu tabele Grupe B, iza Budućnosti (13-2) i Cedevita Olimpija (11-5). Pred crveno-bijelima je sada još jedna "dupla" evroligaška nedjelja, tokom koje će u utorak dočekati Hapoel, a u petak Makabi.
