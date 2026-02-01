Mega stala na put Zvezdinim pobjedama: Marković i Đulović režirali preokret i trijumf u Hali sportova

Mega je pobijedila Crvenu zvezdu.
Mega je stala na put pobjedama Crvene zvezde i u 17. kolu ABA lige slavila je 107:102. Crveno-bijeli su tako prekinuli niz od osam pobjeda u regionalnom takmičenju i Evroligi, a ujedno ovo je i peti meč u posljednjih sedam ekipe Saše Obradovića da je postigla više od 100 poena. S druge strane, Mega je bila sjajna. Posebno Bogoljub Marković i Asim Đulović koji su vodili ekipu do preokreta i pobjede.
Mega je dobro krenula, serijom od 4:0, ali je Zvezda brzo uspostavila kontrolu. Tokom velike većine meča gosti su imali prednost, pruženo zahvaljujući poenima Donatasa Motiejunasa i Džereda Batlera. Ipak, poslije 10 minuta igre domaćin je uspio da izjednači (29:29). U nastavku je evroligaš bio bolji tim, dok je Mega živela od tek povremenih trojki i poena sa linije penala.
Tako je Zvezda bila uvijek korak ispred ružičastih, a onda je serija u 33. minutu napokon donijela preokret u susretu kojem je Mega težila. Savo Drezgić je pogodio trojku, a onda i za dva poena. Iako je Zvezda imala minut odmora to nije bilo dovoljno, serija Mege je nastavljena i ona je iznosila 13:0 i samim tim donijela je vođstvo od 98:94, koje Mega nije ispuštala do kraja meča.
Važan na terenu, pored Drezgića, bio je i Bogoljub Marković koji je u samom finišu meča vezao osam poena, dok je ispod koša bio borben i rivalu nije davao priliku za skok na obje strane teran. Pokušao je Jago dos Santos da sa linije penala smanji zaostatak, a onda i Kalinić u šutu za tri, ali pošto je promašio u posljednjoj šansi da se Zvezda vrati u meč, bilo je jasno da će Mega odnijeti pobjedu.