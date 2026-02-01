Zvezda otjerala Grejema kad je našla čovjeka sa magijom: Umjesto njegovih "nula" Saša je dobio lidera

Devonte Grejem je otišao iz Crvene zvezde kada se Saša Obradović uvjerio da u Džeredu Batleru ima ono što mu je potrebno.

Čekala je Crvena zvezda do februara, a onda prelomila. Dosta je bilo, neće se više čekati Devonte Grejem. Koliko je stručni štab na čelu sa Sašom Obradovićem izgubio povjerenje u njega govori i činjenica da je sa Amerikancem raskinut ugovor pred nedjelju u kojoj će tim odigrati čak četiri meča.

Govori dovoljno i to što je Jago dos Santos, otpisan u nekoliko navrata ove sezone, ipak dobio priliku ispred njega i pošto se rastao prije Kupa Radivoja Koraća sada znamo da će svoju karijeru u crveno-bijelom Grejem završiti bez osvojenog trofeja. A kako je sve pošlo naopako?

Povreda u najgore vrijeme, pa nizanje nula

Devonte Grejem je najavljen kao veliko pojačanje i stigao je kao Zvezdina "NBA bomba" još krajem jula. Potpisao je 1. avgusta ugovor, pričao kako jedva čeka da zaigra i pred sam početak sezone se povrijedio.

Nije ni stigao da debituje kada je dovedena zamjena za njega - Džared Batler. Tek je sredinom novembra uspio da se vrati treninzima, a sve je obradovao kada je kročio na teren. Zapravo jedini meč na kome je dobro izgleda bio je duel sa Olimpijakosom u Evroligi. Odmah je dao trojku, završio sa devet poena i djelovalo je da će biti pojačanje. Od tada se nije pokazao.

Na prethodnih nekoliko mečeva ga nije ni bilo u protokolu. Zapravo je posljednje minute odigrao 12. januara protiv Bosne. Nula pored kolone sa poenima u mečevima sa Bosnom, Valensijom, Parizom i Hapoelom dovoljno govori o njegovom učinku.

Zvezda ga se odrekla kada je dobila šta je tražila

Crvena zvezda je čekala Devontea Grejema kada je bila sigurna da je dobila ono što je tražila kada ga je dovela iz NBA lige. A to nešto je donio Džared Batler.

Od prvog momenta kada je stigao bek koji je bio superzvijezda na koledžu je kupio navijače sjajnim potezima. Ipak, pričao je nekoliko puta Saša Obradović da će mu trebati da se navikne na Evropu, kako u odbrani tako i u napadu.

Reklo bi se da se sada dovoljno privikao na Evropu Batler da ne mora da se čeka više ništa. Dubaiju i Virtusu je ubacio po 16 poena, Olimpiji iz MIlana 18, Valensiji 16, a i u mečevima kada je bio jednocifren bio je odličan u ključnim momentima, Štedi ga u ABA ligi Saša Obradović, pa tu minute dobiju Jago dos Santos i Stefan Miljenović. Iako sa Grejemom Zvezda nije dobila šta je htjela, ona ima upravo ono što je tražila.

Niko na Malom Kalemegdanu neće liti suze za Devonteaom Grejemom, biće upamćen kao jedan od igrača koji je razočarao. Moglo se i bez novca koji je potrošen za njega, ali ako pitate navijače, vrlo vjerovatno će vam reći da su na mjestu glavne opcije na pleju dobili i više nego što su očekivali. Ne od Grejema, doduše.

