logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda raskinula ugovor: Devonte Grejem je bivši

Crvena zvezda raskinula ugovor: Devonte Grejem je bivši

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je raskinula ugovor sa američkim plejmejkerom Devonteom Grejemom.

Devonte Grejem napustio Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pred meč sa Megom u ABA ligi sporazumno raskinula saradnju sa američkim plejmejkerom Devonteom Grejemom. Košarkaš koji je stigao direktno iz NBA lige planiran je kao veliko pojačanje, ali nije opravdao očekivanja. 

Nekada startni plejmejker u NBA ligi u nekoliko timova za Zvezdu je u Evroloigi prosječno bilježio 3 poena, 1,3 skoka i 1,1 asistenciju. Povrijedio se pred sam početak sezone i nikako nije uspio da se uklopi u tim.

Saša Obradović je u nekoliko navrata pričao o njegovim igrama i očekivanjima od Grejema, a u posljednjih nekoliko mečeva smo vidjeli da je i Jago dos Santos koji je na startu sezone bio otpisan dobijao šansu prije Grejema.

Saopštenje Crvene zvezde

"KK Crvena zvezda Meridianbet i Devonte Grejem sporazumno okončali saradnju, Američki bek Devonte Grejem i KK Crvena zvezda Meridianbet sporazumno su u subotu okončali saradnju.

Dogovor je postignut uz obostrano razumijevanje dvije strane: kluba i igrača, bez daljih finansijskih obaveza KK Crvena zvezda Meridianbet prema igraču. KK Crvena zvezda Meridianbet zahvaljuje se Devonteu Grejemu na angažmanu i profesionalnom ispunjavanju svojih obaveza tokom boravka u našem klubu, i želi mu puno sreće, zdravlja i profesionalnih uspeha u nastavku karijere", navodi se u saopštenju Crvene zvezde. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Devonte Grejem

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC