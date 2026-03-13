Konstrukcija koša pala na centra Splita: Zamalo izbjegnuta tragedija

Na meču Splita i Kvarnera u okviru hrvatskog prvenstva vidjeli smo da je konstrukcija koša pala pri zakucavanju Demahea Viginsa.

Nevjerovatne scene su viđene u Hrvatskoj na meču između Kvarnera i Splita gdje je izbjegnuta tragedija. Pri vođstvo domaćina u Rijeci 48:47 konstrukcija koša se obrušila kada je centar Splita Demaheo Vigins atraktivno zakucao.

Konstrukcija se kompletno obrušila na parket, ali je Vigins uspio da se pomjeri u posljednjem momentu i da izbjegne teške povrede. Pogledajte ovaj dramatičan momenat na meču:

Dobro se zavrsilo... wigins dobro prosao na utakmici Kvarnera i Splitapic.twitter.com/7cbaT76cyX — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic)March 13, 2026

Čim se ovo desilo kompletni timovi, stručni štabovi i osoblje oba tima dotrčali su na mjesto gdje je koš pao. Srećom vidjeli su da je Vigins dobro i da mu nije ništa, osim što se posle pada malo ugruvao.

Nije ovo značilo da je meč obustavljen, samo je na kratko prekinut. Vigins koji je do tada bio najbolji na parketu nastavio je meč,. Na kraju je domaćin pobijedio 104:99. U hrvatskom prvenstvu Zadar je prvi sa 20 pobjeda i 2 poraza, drugi je Split, treća je Cibona, Zabok četvrti, a Kvarner je sedmi i bori se za ulazak u plejof.

