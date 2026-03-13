logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Konstrukcija koša pala na centra Splita: Zamalo izbjegnuta tragedija

Konstrukcija koša pala na centra Splita: Zamalo izbjegnuta tragedija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Na meču Splita i Kvarnera u okviru hrvatskog prvenstva vidjeli smo da je konstrukcija koša pala pri zakucavanju Demahea Viginsa.

Pala konstrukcija kosa na mecu splita Izvor: X/aleks89ilic/Printscreen

Nevjerovatne scene su viđene u Hrvatskoj na meču između Kvarnera i Splita gdje je izbjegnuta tragedija. Pri vođstvo domaćina u Rijeci 48:47 konstrukcija koša se obrušila kada je centar Splita Demaheo Vigins atraktivno zakucao. 

Konstrukcija se kompletno obrušila na parket, ali je Vigins uspio da se pomjeri u posljednjem momentu i da izbjegne teške povrede. Pogledajte ovaj dramatičan momenat na meču: 

Čim se ovo desilo kompletni timovi, stručni štabovi i osoblje oba tima dotrčali su na mjesto gdje je koš pao. Srećom vidjeli su da je Vigins dobro i da mu nije ništa, osim što se posle pada malo ugruvao. 

Nije ovo značilo da je meč obustavljen, samo je na kratko prekinut. Vigins koji je do tada bio najbolji na parketu nastavio je meč,. Na kraju je domaćin pobijedio 104:99. U hrvatskom prvenstvu Zadar je prvi sa 20 pobjeda i 2 poraza, drugi je Split, treća je Cibona, Zabok četvrti, a Kvarner je sedmi i bori se za ulazak u plejof. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:35
Izlazak košarkaša Crvene zvezde, Arena zagrmela
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Tagovi

KK Split

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC